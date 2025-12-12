Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Популярный блогер впервые отдыхал в санатории: что его шокировало и стоит ли туда ехать

Какие локации стали лучшими среди туристов во время путешествий в 2025 году?

Читатели The Guardian делятся своими незабываемыми впечатлениями от поездок в прошлом году. Здесь собраны как и необычные заведения, так и невероятные достопримечательности, что достойны внимания туристов:

  • Венецианский Пиран, Словения – живописные площади, оживленные рестораны морепродуктов и Адриатика с платформами для дайвинга.

  • Soul Cat, Берлин – бар в стиле 50 – 60-х с виниловыми пластинками, живой музыкой и танцами до поздней ночи.

  • Криница-Здруй, Польша – лемковская культура, смотровая башня Slotwiny и вкусная народная кухня.

  • Сан-Теодоро, Сардиния – красивые пляжи, оживленный центр и аутентичный отдых за умеренную цену.

  • Линия Ласточек, Франция – живописные мосты и горная железная дорога в Юре, идеальна для однодневного путешествия.

  • Аланские острова, Финляндия – скалистые бухты, леса и интересная история форта Бомарсунд.

  • Эссекс, Англия – полуостров Денги с тюленями, причудливыми плавучими домами и старинными церквями.

  • Трансфагерашанское шоссе, Румыния – горная дорога с невероятными видами Карпат и озером Балеа.

  • Остров Бююкада, Турция – имения, отсутствие авто, много котов и спокойствие Мраморного моря.

  • Кольмар, Франция – средневековая библиотека с иллюминированными рукописями, старинными картами и уникальной атмосферой.

Лучшие направления для путешествий в 2025 году / фото Canva Лучшие направления для путешествий в 2025 году / фото Canva

Смотрите также Топ лучших локаций у моря, чтобы погреть косточки в феврале

Также платформа TripAdvisor предлагает подборку лучших направлений путешествий 2025 года, которые вдохновят на путешествия в 2026 году:

  • Лондон, Великобритания – город сочетает историю, современную культуру и множество интересных пабов, музеев и уличных рынков. Идеально для прогулок, культурных мероприятий и гастрономических открытий.
  • Бали, Индонезия – тропический рай с белыми пляжами, коралловыми рифами и джунглями с храмами. Идеально для дайвинга, йоги и культурных мастер-классов.
  • Дубай, ОАЭ – сочетание современной архитектуры, шопинга и пустынных приключений. Можно кататься на воздушном шаре, посещать тематические парки и исследовать базары.
  • Сицилия, Италия – гастрономический рай с вкусными местными блюдами и барочной архитектурой. Прекрасно для дегустаций, пляжного отдыха и исторических прогулок.
  • Париж, Франция – город романтики с Эйфелевой башней, Лувром и атмосферными кафе. Идеально для искусства, кулинарных туров и вечерних шоу.
  • Рим, Италия – колоритное сочетание исторических памятников, фонтанов и открытых рынков. Подходит для прогулок, дегустаций и знакомства с античной культурой.
  • Ханой, Вьетнам – древний город с культурными памятниками и колоритными улицами. Прекрасно для осмотра храмов, уличной еды и исторических туров.

Куда стоит путешествовать в 2026 году?

  • Если вы новичок и не знаете, куда путешествовать, то вам стоит прочитать статью о лучшие страны для первого путешествия за границу. Как вот, например, Италия – это универсальный старт для путешественников. И здесь речь не идет о популярных местах вроде Рима или Неаполя, а о маленьких городах и селах, где безопасность, вкусная еда, море, архитектура и праздничное настроение доступны в любое время года.

  • Или же, узнайте о топ странах для путешествий в 2026 году.Одной из них является Биг-Скай в США – расположен во впечатляющих Скалистых горах в штате Монтана, Биг-Скай – это рай для лыжников, с более 250 трассами.