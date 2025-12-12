Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на The Guardian.
Какие локации стали лучшими среди туристов во время путешествий в 2025 году?
Читатели The Guardian делятся своими незабываемыми впечатлениями от поездок в прошлом году. Здесь собраны как и необычные заведения, так и невероятные достопримечательности, что достойны внимания туристов:
Венецианский Пиран, Словения – живописные площади, оживленные рестораны морепродуктов и Адриатика с платформами для дайвинга.
Soul Cat, Берлин – бар в стиле 50 – 60-х с виниловыми пластинками, живой музыкой и танцами до поздней ночи.
Криница-Здруй, Польша – лемковская культура, смотровая башня Slotwiny и вкусная народная кухня.
Сан-Теодоро, Сардиния – красивые пляжи, оживленный центр и аутентичный отдых за умеренную цену.
Линия Ласточек, Франция – живописные мосты и горная железная дорога в Юре, идеальна для однодневного путешествия.
Аланские острова, Финляндия – скалистые бухты, леса и интересная история форта Бомарсунд.
Эссекс, Англия – полуостров Денги с тюленями, причудливыми плавучими домами и старинными церквями.
Трансфагерашанское шоссе, Румыния – горная дорога с невероятными видами Карпат и озером Балеа.
Остров Бююкада, Турция – имения, отсутствие авто, много котов и спокойствие Мраморного моря.
Кольмар, Франция – средневековая библиотека с иллюминированными рукописями, старинными картами и уникальной атмосферой.
Лучшие направления для путешествий в 2025 году
Также платформа TripAdvisor предлагает подборку лучших направлений путешествий 2025 года, которые вдохновят на путешествия в 2026 году:
- Лондон, Великобритания – город сочетает историю, современную культуру и множество интересных пабов, музеев и уличных рынков. Идеально для прогулок, культурных мероприятий и гастрономических открытий.
- Бали, Индонезия – тропический рай с белыми пляжами, коралловыми рифами и джунглями с храмами. Идеально для дайвинга, йоги и культурных мастер-классов.
- Дубай, ОАЭ – сочетание современной архитектуры, шопинга и пустынных приключений. Можно кататься на воздушном шаре, посещать тематические парки и исследовать базары.
- Сицилия, Италия – гастрономический рай с вкусными местными блюдами и барочной архитектурой. Прекрасно для дегустаций, пляжного отдыха и исторических прогулок.
- Париж, Франция – город романтики с Эйфелевой башней, Лувром и атмосферными кафе. Идеально для искусства, кулинарных туров и вечерних шоу.
- Рим, Италия – колоритное сочетание исторических памятников, фонтанов и открытых рынков. Подходит для прогулок, дегустаций и знакомства с античной культурой.
- Ханой, Вьетнам – древний город с культурными памятниками и колоритными улицами. Прекрасно для осмотра храмов, уличной еды и исторических туров.
Куда стоит путешествовать в 2026 году?
Если вы новичок и не знаете, куда путешествовать, то вам стоит прочитать статью о лучшие страны для первого путешествия за границу. Как вот, например, Италия – это универсальный старт для путешественников. И здесь речь не идет о популярных местах вроде Рима или Неаполя, а о маленьких городах и селах, где безопасность, вкусная еда, море, архитектура и праздничное настроение доступны в любое время года.
Или же, узнайте о топ странах для путешествий в 2026 году.Одной из них является Биг-Скай в США – расположен во впечатляющих Скалистых горах в штате Монтана, Биг-Скай – это рай для лыжников, с более 250 трассами.