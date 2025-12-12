Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на The Guardian.

Какие локации стали лучшими среди туристов во время путешествий в 2025 году?

Читатели The Guardian делятся своими незабываемыми впечатлениями от поездок в прошлом году. Здесь собраны как и необычные заведения, так и невероятные достопримечательности, что достойны внимания туристов:

Венецианский Пиран, Словения – живописные площади, оживленные рестораны морепродуктов и Адриатика с платформами для дайвинга.

Soul Cat, Берлин – бар в стиле 50 – 60-х с виниловыми пластинками, живой музыкой и танцами до поздней ночи.

Криница-Здруй, Польша – лемковская культура, смотровая башня Slotwiny и вкусная народная кухня.

Сан-Теодоро, Сардиния – красивые пляжи, оживленный центр и аутентичный отдых за умеренную цену.

Линия Ласточек, Франция – живописные мосты и горная железная дорога в Юре, идеальна для однодневного путешествия.

Аланские острова, Финляндия – скалистые бухты, леса и интересная история форта Бомарсунд.

Эссекс, Англия – полуостров Денги с тюленями, причудливыми плавучими домами и старинными церквями.

Трансфагерашанское шоссе, Румыния – горная дорога с невероятными видами Карпат и озером Балеа.

Остров Бююкада, Турция – имения, отсутствие авто, много котов и спокойствие Мраморного моря.

Кольмар, Франция – средневековая библиотека с иллюминированными рукописями, старинными картами и уникальной атмосферой.

Лучшие направления для путешествий в 2025 году / фото Canva

Также платформа TripAdvisor предлагает подборку лучших направлений путешествий 2025 года, которые вдохновят на путешествия в 2026 году:

Лондон, Великобритания – город сочетает историю, современную культуру и множество интересных пабов, музеев и уличных рынков. Идеально для прогулок, культурных мероприятий и гастрономических открытий.

Бали, Индонезия – тропический рай с белыми пляжами, коралловыми рифами и джунглями с храмами. Идеально для дайвинга, йоги и культурных мастер-классов.

Дубай, ОАЭ – сочетание современной архитектуры, шопинга и пустынных приключений. Можно кататься на воздушном шаре, посещать тематические парки и исследовать базары.

Сицилия, Италия – гастрономический рай с вкусными местными блюдами и барочной архитектурой. Прекрасно для дегустаций, пляжного отдыха и исторических прогулок.

Париж, Франция – город романтики с Эйфелевой башней, Лувром и атмосферными кафе. Идеально для искусства, кулинарных туров и вечерних шоу.

Рим, Италия – колоритное сочетание исторических памятников, фонтанов и открытых рынков. Подходит для прогулок, дегустаций и знакомства с античной культурой.

Ханой, Вьетнам – древний город с культурными памятниками и колоритными улицами. Прекрасно для осмотра храмов, уличной еды и исторических туров.

Куда стоит путешествовать в 2026 году?