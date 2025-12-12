Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Podoroze.Gazeta.PL.
Смотрите также Загадочный город с театром в скалах: где можно прогуляться местом из Семи чудес света
Поляк впервые поехал отдыхать в санаторий и он был шокирован: что именно его удивило?
Супруги Павел и Камила Флорчак известны своим тревел-блогом, но на этот раз Павел решил попробовать что-то совсем новое – трехнедельное пребывание в санатории Крыница-Здруй. Он поехал сам, оставив жену, детей и собаку дома, и этот опыт оказался для него настоящим открытием.
Как выглядит отдых в санатории / фото Podoroze.Gazeta.PL
Павел признается, что первые дни были непростыми: день начинался в 7 утра, а первые процедуры в спортзале заставляли его просыпаться еще быстрее, чем хотелось. Но именно эта утренняя нагрузка принесла ощущение дисциплины и порядка.
Завтрак с вегетарианскими опциями удивил многообразием вкусов, а прогулки по городу позволяли Павлу любоваться тишиной и пустотой курорта, ведь такой атмосферы он не ожидал.
Где все пансионаты? Здесь пусто,
– шутил он, рассматривая улицы, наполненные спокойствием и горным воздухом.
Павел о своем отдыхе: смотреть видео
Процедуры, хоть и короткие, оставляли сильные впечатления. Электротерапия, которую Павел назвал с юмором "ласками током", помогала расслабить спину, а водные занятия дарили ощущение легкости и восстановления. После обеда город оживал: киоски засвечивались огнями, улицы наполнялись запахами вкусностей и тихим гомоном людей – совсем другой ритм по сравнению с утренней тишиной.
Особым моментом стал подъем на канатной дороге 1937 года на Парковую гору. С высоты Павел любовался Парком Света, где иллюминации и музыка создавали магическую атмосферу, будто время остановилось.
Смотрите также Цены приятно удивят: 5 самых бюджетных городов Европы для путешествия этой зимой
Вечер в санатории закончился тихо: Павел надеялся попасть на танцы, но их не было, поэтому он лег спать, чувствуя, что день был насыщен не только процедурами, но и эмоциями, новыми открытиями и спокойствием, который так трудно найти в обычной жизни. Если вам интересно посмотреть больше видео и публикаций на эту темы, то переходите на страницу инстаграма Павела.
Где отдыхать путешественникам в 2026 году?
Мы уже подробно рассказывали о топ стран для путешествий в 2026 году. Например, Япония известна своей бурной ночной жизнью в Токио и старинным наследием Киото, а Окинава – это островной рай с голубыми водами, белым песком и джунглями Ириомоте.
Также откройте для себя лучший город Португалии для путешествий в 2026 году. Он является привлекательным направлением благодаря своей аутентичности и живописным пейзажам. По мнению эксперта, лето 2026 года может быть последним, когда Порту будет ощущаться как скрытая жемчужина, а не место летнего отдыха для всех, поэтому успейте посетить его!