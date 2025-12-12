Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Podoroze.Gazeta.PL.

Поляк впервые поехал отдыхать в санаторий и он был шокирован: что именно его удивило?

Супруги Павел и Камила Флорчак известны своим тревел-блогом, но на этот раз Павел решил попробовать что-то совсем новое – трехнедельное пребывание в санатории Крыница-Здруй. Он поехал сам, оставив жену, детей и собаку дома, и этот опыт оказался для него настоящим открытием.



Как выглядит отдых в санатории / фото Podoroze.Gazeta.PL

Павел признается, что первые дни были непростыми: день начинался в 7 утра, а первые процедуры в спортзале заставляли его просыпаться еще быстрее, чем хотелось. Но именно эта утренняя нагрузка принесла ощущение дисциплины и порядка.

Завтрак с вегетарианскими опциями удивил многообразием вкусов, а прогулки по городу позволяли Павлу любоваться тишиной и пустотой курорта, ведь такой атмосферы он не ожидал.

Где все пансионаты? Здесь пусто,

– шутил он, рассматривая улицы, наполненные спокойствием и горным воздухом.

Процедуры, хоть и короткие, оставляли сильные впечатления. Электротерапия, которую Павел назвал с юмором "ласками током", помогала расслабить спину, а водные занятия дарили ощущение легкости и восстановления. После обеда город оживал: киоски засвечивались огнями, улицы наполнялись запахами вкусностей и тихим гомоном людей – совсем другой ритм по сравнению с утренней тишиной.

Особым моментом стал подъем на канатной дороге 1937 года на Парковую гору. С высоты Павел любовался Парком Света, где иллюминации и музыка создавали магическую атмосферу, будто время остановилось.

Вечер в санатории закончился тихо: Павел надеялся попасть на танцы, но их не было, поэтому он лег спать, чувствуя, что день был насыщен не только процедурами, но и эмоциями, новыми открытиями и спокойствием, который так трудно найти в обычной жизни. Если вам интересно посмотреть больше видео и публикаций на эту темы, то переходите на страницу инстаграма Павела.

