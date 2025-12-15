Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію anzhelika_loiko.

У додатку Threads українські мандрівники поділилися своїм особистим досвідом подорожей на Мадейру й на основі їхніх відповідей можна визначити орієнтовну мінімальну суму витрат на поїздку тривалістю 5 – 7 днів.

У середньому бюджет на одну людину стартує від 800 до 1000 євро. Найчастіше люди летять з Польщі або інших європейських країн, і переліт у такому випадку обходиться приблизно у 300 – 400 євро. Житло зазвичай бронюють у форматі апартаментів або кімнат, ціна коливається від 50 до 120 євро за ніч і стає помітно нижчою, якщо подорожувати не наодинці.

Скільки коштує відпочинок на Мадейрі / фото Canva

Оренда авто є майже необхідною на Мадейрі, її вартість становить близько 50 – 100 євро на день без урахування пального, тому найвигідніше брати одну машину на компанію з кількох людей. На харчування більшість витрачає помірно, поєднуючи покупки в супермаркетах із відвідуванням кафе один, або два рази на день.

Більшість природних локацій на острові безкоштовні або мають вартість входу в межах 3 – 5 євро. Як пише Budget Your Trip, типовий мандрівник витрачає 117 євро на день на поїздку на острови Мадейра. Це середньодобова ціна на відпочинок на островах Мадейра, заснована на витратах інших відвідувачів.

За відгуками мандрівників, сума близько 900 євро є цілком реальною для економної, але комфортної подорожі, тоді як 1000 євро дозволяють не обмежувати себе в пересуваннях, їжі та активностях.

Деяким вдавалося вкластися і в менший бюджет, але лише за дуже ретельного планування або за умови участі в організованих турах. Загалом Мадейра не належить до дешевих напрямків.

