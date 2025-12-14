Він стосується чотириденного візиту з охопленням Риму та Венеції. 24 Канал завдяки helloitsvictory розповість про це докладніше.
Рим та Венеція за 4 дні: скільки коштує така подорож з України у 2025 році?
Бюджет подорожі на 4 дні з України до Італії з відвідуванням Рима й Венеції цілком реальний у рамках приблизно 40 тисяч гривень на людину. Щонайменше, яскравий приклад цього запропонувала мандрівниця у тіктоці.
Усе вдасться, якщо планувати маршрут через Будапешт і комбінувати авіа, потяги та бюджетне житло. І, звісно, робити це заздалегідь. Ось який це приблизно матиме вигляд:
Дорога Україна – Будапешт – Рим – Венеція – Україна складається з кількох відрізків. Автобус до Будапешта – близько 1400 гривень, авіапереліт Будапешт – Рим 3600 гривень (реалістичний тариф для лоукостів, ураховуючи багаж і навіть пріоритетну посадку). Далі потяг Рим – Венеція близько 2000 гривень (це середня вартість квитка на швидкісний Frecciarossa чи Italo).
І, нарешті, переліт Венеція – Будапешт за 2200 гривень та автобус до Ужгорода за орієнтовно 1400. Є варіант поїхати прямим автобусом Венеція – Ужгород за 5600 гривень, це здорожчує подорож, але економить пересадку. Отже, у сумі на всі переїзди й перельоти виходить близько 10 – 12 тисяч гривень.
Не забувши про страхування (на 4 дні це близько 400 гривень за стандартний туристичний поліс із медичним покриттям у ЄС), обираємо оселю. Апартаменти у Римі у нормальному районі (не біля вокзалу, але й не в самому центрі) на 3 ночі обійдуться у 7000 гривень на людину. Загалом, середні ціни зараз 55 – 65 євро за ніч для двох у booking‑сегменті "добре чи дуже добре".
Пересування у містах (метро, автобуси, трамваї, водний транспорт у Венеції) за 4 дні сумарно обійдеться тисячі у дві, якщо не брати таксі. На сувеніри й подарунки більш ніж достатньо закласти 2000 гривень – на магніти, листівки та дрібні гастрономічні речі, як-от оливкова олія, паста чи солодощі, цілком вистачить.
А от значніша стаття витрат – це їжа. Середній чек у Римі та Венеції в закладі становитиме 20 – 25 євро на людину, це без надмірностей. Якщо комбінувати кафе, ресторани, їжу на виніс та супермаркети, то все одно вийде не менше за 10 000 гривень на 4 дні.
Згадаймо й про вартість туристичних розваг. Скажімо, вхід до Ватиканських музеїв із Сикстинською капелою коштує від 25 євро. Інші визначні пам'ятки не сильно дешевші.
Підсумок: якщо скласти всі вказані позиції, тобто дорогу, страхування, житло, міський транспорт, їжу, сувеніри й один must‑see Ватикан, загальні витрати становитимуть близько 40 тисяч гривень на людину за 4 дні. Це без жорсткої економії, але й без люксу.
Зверніть увагу: як наголошує thetravelfolk, Рим є одним із найбільш завантажених туристичних напрямків у світі. Отже, щоб уникнути черг і розчарувань, заздалегідь бронюйте всі квитки – і на транспорт, і на визначні пам'ятки. Робіть це принаймні за місяць до поїздки.
Які ще красиві та цікаві туристичні міста Італії варто відвідати?
Флоренція. Вона залишається одним із найпопулярніших напрямків для коротких виїздів із Рима чи Болоньї. Тут зосереджені Уффіці, Дуомо, Понте-Веккьо та ще десятки менших, але не менш відомих музеїв.
Неаполь і Помпеї. Їх часто поєднують в одноденному турі, адже потяг із Рима до Неаполя йде десь годину. Щодо Помпеїв, там можна побачити найвідоміше античне місто, законсервоване вулканічним попелом.