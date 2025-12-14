Він стосується чотириденного візиту з охопленням Риму та Венеції. 24 Канал завдяки helloitsvictory розповість про це докладніше.

Рим та Венеція за 4 дні: скільки коштує така подорож з України у 2025 році?

Бюджет подорожі на 4 дні з України до Італії з відвідуванням Рима й Венеції цілком реальний у рамках приблизно 40 тисяч гривень на людину. Щонайменше, яскравий приклад цього запропонувала мандрівниця у тіктоці.

Усе вдасться, якщо планувати маршрут через Будапешт і комбінувати авіа, потяги та бюджетне житло. І, звісно, робити це заздалегідь. Ось який це приблизно матиме вигляд:

Дорога Україна – Будапешт – Рим – Венеція – Україна складається з кількох відрізків. Автобус до Будапешта – близько 1400 гривень, авіапереліт Будапешт – Рим 3600 гривень (реалістичний тариф для лоукостів, ураховуючи багаж і навіть пріоритетну посадку).​ Далі потяг Рим – Венеція близько 2000 гривень (це середня вартість квитка на швидкісний Frecciarossa чи Italo).

І, нарешті, переліт Венеція – Будапешт за 2200 гривень та автобус до Ужгорода за орієнтовно 1400. Є варіант поїхати прямим автобусом Венеція – Ужгород за 5600 гривень, це здорожчує подорож, але економить пересадку. Отже, у сумі на всі переїзди й перельоти виходить близько 10 – 12 тисяч гривень.​

Не забувши про страхування (на 4 дні це близько 400 гривень за стандартний туристичний поліс із медичним покриттям у ЄС), обираємо оселю. Апартаменти у Римі у нормальному районі (не біля вокзалу, але й не в самому центрі) на 3 ночі обійдуться у 7000 гривень на людину. Загалом, середні ціни зараз 55 – 65 євро за ніч для двох у booking‑сегменті "добре чи дуже добре".

Пересування у містах (метро, автобуси, трамваї, водний транспорт у Венеції) за 4 дні сумарно обійдеться тисячі у дві, якщо не брати таксі. На сувеніри й подарунки більш ніж достатньо закласти 2000 гривень – на магніти, листівки та дрібні гастрономічні речі, як-от оливкова олія, паста чи солодощі, цілком вистачить.

Повний бюджет подорожі з України до Італії на 4 дні: дивіться відео helloitsvictory

А от значніша стаття витрат – це їжа. Середній чек у Римі та Венеції в закладі становитиме 20 – 25 євро на людину, це без надмірностей. Якщо комбінувати кафе, ресторани, їжу на виніс та супермаркети, то все одно вийде не менше за 10 000 гривень на 4 дні.​​

Згадаймо й про вартість туристичних розваг. Скажімо, вхід до Ватиканських музеїв із Сикстинською капелою коштує від 25 євро. Інші визначні пам'ятки не сильно дешевші.

Підсумок: якщо скласти всі вказані позиції, тобто дорогу, страхування, житло, міський транспорт, їжу, сувеніри й один must‑see Ватикан, загальні витрати становитимуть близько 40 тисяч гривень на людину за 4 дні. Це без жорсткої економії, але й без люксу.

Зверніть увагу: як наголошує thetravelfolk, Рим є одним із найбільш завантажених туристичних напрямків у світі. Отже, щоб уникнути черг і розчарувань, заздалегідь бронюйте всі квитки – і на транспорт, і на визначні пам'ятки. Робіть це принаймні за місяць до поїздки.

