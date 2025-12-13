Севілья може похвалитися одним з найкрасивіших різдвяних ярмарків у країні, який зазвичай триває з 5 грудня до 6 січня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати на Різдво?

Головний різдвяний ярмарок, Mercado Navideño de Artesanía, розташований у центрі міста, де представлені унікальні вироби народних майстрів, святкові прикраси, смачна їжа та красиві різдвяні вогники.

Відпочивальники знайдуть багато вертепів у спеціальних зонах по всьому місту, оскільки це є важливою частиною іспанської різдвяної традиції. За даними TheSevilleGuide, погода в Севільї в грудні зазвичай дуже приємна, з температурою від 15 до 18 градусів тепла протягом дня.



Севілья / Фото Shutterstock

Севілья – місто, яке дуже зручне для піших прогулянок, і часто входить до рейтингу найбільш пішохідних міст Європи. Це робить його ідеальним варіантом для пенсіонерів, які шукають місце для зимового відпочинку.

Туристи, які нещодавно відвідали Севілью, поділилися своїми враженнями у Facebook.

Ми були там наприкінці листопада – на початку грудня минулого року, коли запалили різдвяні вогники. Атмосфера була дійсно особливою, але різдвяні ярмарки, які ми бачили, були дуже зосереджені на релігійних предметах (мініатюри для ясел тощо), що дуже відрізнялося від того, чого можна було очікувати. Проте це було дуже цікаво!,

– написав один з них.

Експерти з подорожей з TheSevilleGuide пояснюють, що на мандрівників, які відвідають Севілью в грудні, чекає безліч святкових заходів.

Які напрямки радять для різдвяної відпустки?