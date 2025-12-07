Йдеться про одну з найменших країн у Європі, яка сповнена визначних пам'яток, – Люксембург. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де відчути справжню зиму в Європі?

Люксембург – це більш спокійний, автентичний і, що найголовніше, доступний за ціною досвід святкування Різдва, без величезних натовпів і високих витрат, характерних для більш популярних напрямків, як-от Мюнхен або Відень. Місто пропонує чарівну альтернативу для тих, хто шукає щось незвичайне під час святкового сезону.

Основні ярмарки працюють з 21 листопада до 1 січня 2026 року. Люксембург виділяється як одне з небагатьох європейських місць, де різдвяні ярмарки залишаються відкритими й після Різдва.



Старе місто Люксембурга взимку / Фото Adobe Stock

Невеликий розмір міста дозволяє туристам без зусиль прогулятися між історичними площами, такими як Place d'Armes і Place de la Constitution. Кожна площа перетворюється на святковий центр, прикрашений мерехтливими вогнями, традиційними дерев'яними шале та ароматом смажених каштанів і кориці, що розноситься в прохолодному повітрі.

Блог про подорожі Together In Transit зазначає, що місто пропонує "прекрасний зимовий казковий досвід", а продавці глінтвейну захищають вас від лютої грудневої холоднечі. На площі Place d'Armes, у самому центрі святкувань, відвідувачі можуть оглянути ятки, переповнені ручними сувенірами, місцевими делікатесами та сезонними прикрасами, а жива музика створює веселу атмосферу.

Поруч, на площі Конституції, розташоване колесо огляду, з якого відкривається панорамний краєвид на освітлене місто та його мальовничі долини. Дітей зачаровує старовинна карусель та ковзанка, а гурмани можуть скуштувати люксембурзькі делікатеси.

У Люксембурзі безкоштовний транспорт

Чи найголовнішою перевагою для туристів є те, що країна стала першою у світі, яка запровадила повністю безкоштовний громадський транспорт на всій території.

У 2020 році Люксембург запустив мережу безкоштовного громадського транспорту, щоб скоротити викиди вуглецю і заохотити використання громадського транспорту, що охоплює всі поїздки автобусами, трамваями та залізницею стандартного класу в межах країни.

Де зустріти Різдво у Європі?