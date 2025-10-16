Святкові ярмарки зародилися у середньовічній Німеччині, тому найкращі та найтрадиційніші з них можна знайти в Європі, пише 24 Канал з посиланням на Time Out. Цього року рейтинг найкращих різдвяних ярмарків очолило місто Нюрнберг у Німеччині.

Дивіться також Не Іспанія чи Франція: які країни будуть у тренді для подорожей у 2026 році

Який різдвяний ярмарок найкращий у Європі?

Видання Time Out опублікувало свіжий список найкращих європейських різдвяних ярмарків 2025 року. У списку з 20 міст представлені найкрасивіші площі з усього континенту, включаючи такі класичні святкові місця, як Брюгге, Кольмар та Единбург.

Перше місце цього року посів Нюрнберг, де З 28 листопада і до Святвечора головна площа міста Hauptmarkt буде заповнена мерехтливими вогнями, старовинними дерев'яними ятками і, звичайно ж, ароматами братвурстів.

Цікаво, що на головній площі Нюрнберга щодня проходить ринок (Wochenmarkt), де продають свіжі овочі, фрукти, хліби, квіти та інших продукти. Як йдеться у статті на Вікіпедії, архітектурно площа оточена середньовічними будинками, серед яких виділяються Frauenkirche (Церква Богоматері)

"Вишуканий шпиль фонтану Schöner Brunnen у Нюрнберзі височіє над ринковою площею, наповненою ароматом імбирного печива (та братвурсту, найвідомішого кулінарного продукту міста). Сім'ї збираються, щоб сфотографуватися з золотоволосими "ангелами", які працюють серед натовпу. Після роботи дорослі збираються в барі з чашками глінтвейну та місцевим копченим пивом, які можна взяти з собою додому", – пише видання.

Манчестер у Британії посів друге місце у рейтингу, а Париж (Франція) опинився на третій сходинці.

Які різдвяні ярмарки виділило видання Time Out?

Найпопулярніший: Rathausplatz, Відень, Австрія

Найтрадиційніший: Town Hall Square, Таллінн, Естонія

Найунікальніший: Liseberg, Гетеборг, Швеція

Найатмосферніший: Colmar, Франція

Найбільш недооцінений: Cathedral Square, Вільнюс, Литва

Куди поїхати на відпочинок взимку?