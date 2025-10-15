У світі є безліч місць, де з жовтня до лютого все ще можна насолоджуватися чудовим сонцем. Видання Time Out склало перелік місць, куди варто поїхати у відпустку взимку, пише 24 Канал.

Куди поїхати на відпочинок взимку?

Журналісти Time Out склали перелік найкращих місць світу для відпочинку взимку, залежно від виду дозвілля. Так, найкращим місцем для пляжного відпочинку є Таїланд.

Натомість найтепліше місце в Європі, куди варто відправитися взимку, – це Тенерифе в Іспанії. Серед інших місць також є такі:

найкраще для міського відпочинку: Кейптаун, Південна Африка;

найкраще для спостереження за дикою природою: Намібія;

найкраще для мистецького відпочинку: Картахена, Колумбія;

найкраще для гастрономічного відпочинку: В'єтнам.

Коли та чому варто поїхати у Таїланд?

Найкращий час для поїздки у Таїланді у січні, коли середня температура +21 градус тепла на півночі та аж +32 на півдні.

Таїланд сповнений місць, які варто відвідати, і зима – ідеальний час для цього, оскільки дні теплі та сонячні, а ймовірність дощу мінімальна. Ви можете відвідати Чіангмай на півночі, відомий своєю чудовою кухнею та гірським оточенням.



Таїланд / Фото Pexels

Туристам рекомендують поєднати кілька днів, присвячених дослідженню веселого та бурхливого Бангкока, з тижнем відпочинку на узбережжі Андаманського моря.

Готелі в провінції Крабі відносно недорогі, або ви можете вибрати острів Ко Ліпе, відомий як "Мальдіви Таїланду". Хат Яй – це недооцінене місце з безліччю визначних пам'яток, серед яких величезний Будда, вражаючий водоспад Тон Нга Чанг і ще більше прекрасних пляжів.

Коли їхати на Тенерифе?

Тенерифе – це найбільший і найпопулярніший серед Канарських островів, який щороку відвідують понад сім мільйонів туристів. Найкращий час, щоб поїхати на Тенерифе – це лютий.



Тенерифе / Фото Pexels

У лютому в столиці Санта-Крус проходить другий за величиною карнавал у світі, де можна до ранку насолоджуватися безмежними веселощами.

Як пише Lonely Planet, окраси острова Тенерифе додає цвітіння мигдалю. Окрім того, чудовим періодом для відвідування Тенерифе є січень, найсухіший місяць на острові.

Куди ще поїхати? До списку видання увійшли такі місця: Шарм-еш-Шейх (Єгипет) Намібія Кіпр Балі (Індонезія) Аліканте (Іспанія) Фінікс (США) Гран-Канарія (Іспанія) Прая (Кабо-Верде) Мексика Домінікана Буенос-Айрес (Аргентина) ОАЕ Марокко Шрі-Ланка Ріо (Бразилія).

Де провести відпустку?