Авторитетне туристичне видання Condé Nast Traveller провело опитування серед читачів, щоб визначити найкраще місто світу, пише 24 Канал. За результатами голосування перемогу в номінації "Вибір читачів 2025" здобула столиця Мальти – Валлетта.

Дивіться також 30 градусів тепла та найкращі узбережжя: топ 5 пляжів для відпочинку у листопаді

Яке місто найкраще для відпочинку?

В опитуванні туристам ставили запитання з декількох категорій, зокрема про зручність міста для піших прогулянок, культурні перлини, нічне життя, готелі тощо. Відповіді об'єднали, щоб отримати загальний показник задоволеності країнами світу. Валлетта отримала 97,33 бала зі 100.

Condé Nast описав Валлетту як місто, що одночасно видається "старовинним і свіжим". Видання також похвалило столицю Мальти за те, що вона має "одну з найжвавіших творчих сцен Європи, яка вирує над фундаментами, збудованими лицарями".



Мальта / Фото Pexels

Валлетта – невелике, але могутнє місто з населенням понад 5000 жителів. Однак щороку місто приймає безліч відвідувачів, які приїжджають сюди, щоб насолодитися найкращою погодою у Європі та багатою історією.

Що стосується розваг, то у Валлетті є з чого вибрати. Найпопулярнішою туристичною пам'яткою столиці Мальти є собор Святого Іоанна, побудований ще в 1500 роках.

Військова та морська історія відіграють важливу роль у Валлетті та на Мальті в цілому. Серед популярних туристичних пам'яток, де можна дізнатися про історію країни, виділяють такі локації: Lascaris War Rooms, Saluting Battery та National War Museum.

Окрім того, туристи також відвідують сади Верхньої Барракки, набережну Валлетти, Палац Великого Магістра та ліфт Барракка.

До найкращих пляжів Мальти належать знаменита Блакитна лагуна, а також пляжі Mellieha Beach, St Peter's Pool, Romla Bay, Golden Bay, Golden Sands Beach та Armier Bay Beach.



Мальта / Фото Pexels

Якщо ви шукаєте гарну погоду, то вам слід зупинитися у Валлетті. Найспекотніші місяці на Мальті – це липень і серпень, з максимальною температурою близько 32 градусів.

Однак гарна погода триває і в пізніші місяці року, коли у більшості Європи стає темно і холодно. Як пише Lonely Planet, восени на Мальті ідеальна погода для відпочинку.

У жовтні можна очікувати максимальну температуру 25 градусів тепла, а протягом листопада – 21 градус. Навіть у січні та лютому температура досягає 16 градусів і рідко опускається нижче 9. Зима це також найкращий час для бюджетної мандрівки на Мальту.

Відпочинок на Мальті: що варто знати?