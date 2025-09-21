Свого часу Мальта була британською колонією, що залишило слід на житті країни. Це одна з причин, чому Мальта відрізняється від типових європейських країн, які відвідують туристи, пише 24 Канал.

Що варто знати про поїздку на Мальту?

Українська мандрівниця, яка розповіла про свій відпочинок на Мальті, звернула увагу на дві відмінності між цією країною та іншими в Європі.

По-перше, на Мальті інший стандарт розеток – британський BS 1363, який відрізняється від українських і європейських. Тому дівчина рекомендує наперед замовити перехідних в Україні. Однак, якщо ви не взяли перехідних із собою, – це не проблема, адже він також продається у сувенірних магазинах на Мальті.

По-друге, на Мальті також лівосторонній рух, як у Великій Британії, а друга мова – англійська.

Туристка з України поділилася секретом, як зробити відпочинок на Мальті незабутнім. Вона радить за допомогою популярного застосунку Get Your Giude орендувати човен.

Мандрівниця рекомендує маршрут "Сліма: круїз до Коміно, Кришталеві лагуни та Блакитні лагуни з обідом". Для двох дорослих цей круїз коштує 50 євро.

Поради про відпочинок на Мальті: дивіться відео

За словами туристки, це комфортний тур з безлімітними напоями, обідом, перекусами та фруктами, а також зупинкою у красивих місцях, де варто поплавати.

На Мальті українка радить покататися на гондолі, яка за 3 євро переправить у Валлетту, де варто провести день. Також слід відвідати середньовічне місто Мдіна, яке вражає вузькими вуличками та історичною атмосферою.

До речі, у Мдіні знімали багато фільмів і серіалів, зокрема серіал "Гра престолів" та "Гладіатор". Як йдеться на сайті Malta Private Guide, мальовниче місце Azure Window, Gozo було обрано як фон для весілля Дейнеріс і Кхала Дрого. Природну арку в цьому місці більше не можна побачити, оскільки вона обвалилася під час шторму у 2017 році.

Коли варто їхати на Мальту?