У багатьох країнах світу високий сезон настає наприкінці року, коли курорти заповнюють мандрівники, які шукають тепло. Видання The Times назвало кілька напрямків, які найкращі для пляжного відпочинку в листопаді, пише 24 Канал.

Камбоджа

Узбережжя Камбоджі є маловідомим дивом та дещо затьмарене храмовим комплексом Ангкор-Ват. Найкращі пляжі розташовуються на островах Камбоджі, і майже до всіх можна дістатися з міста Сіануквіль.

Найлегше дістатися на поромі до більшого острова Koh Rong і тихішого Koh Rong Sanloem, на кожному з яких є кілька бюджетних готелів, барів і пляжів. Набагато менш відомими є Koh Ta Kiev, де немає доріг і магазинів, та більш привабливий для туристів Koh Sdach.



Камбоджа / Фото ALAMY

Є також приватні, шикарні варіанти: готель Alila Hotels, що складається виключно з вілл, екологічний Koh Russey, розкішний Six Senses Krabey Island та два острови Song Saa, куди мільярдери їдуть, щоб відпочити.

У середині листопада у Камбоджі закінчується сезон дощів, але ціни не піднімаються до грудня.

Індія

До листопада сезон мусонів на півдні Індії закінчується, і починається пік сезону, коли температура коливається від 25 до 31 градуса тепла.

Ґоа як і раніше залишається улюбленим місцем для багатьох любителів пляжного відпочинку. Але на спокійному узбережжі Керали ви можете отримати більше та без натовпів туристів.



Індія / Фото ALAMY

Видання The Times рекомендує п'ятизірковий готель Niraamaya Retreats Surya Samudra, який розташовується недалеко від історичного портового міста Vizhinjam і поблизу одного з найкращих пляжів узбережжя – Kovalam.

Балі

У листопаді на Балі починається сезон дощів, через що ціни на відпочинок падають, а туристів стає значно менше. Як пише The Times, попри дощі на Балі буде можливість насолодитися відпочинком на пляжі.

Як пише ресурс Celebrity Cruises, мало яке узбережжя може зрівнятися з пляжем Jimbaran Beach, що простягається на кілька кілометрів.



Балі / Фото Pexels

Цей пляж із золотистим піском розташовується на південному заході Балі. Цей район, який спочатку був тихим рибальським селищем, відомий чудовими ресторанами з морепродуктами поблизу пляжу.

Пляж Jimbaran є одним з найкращих на Балі, а для любителів сонця – листопад є одним з найкращих періодів року для його відвідування, оскільки температура повітря коливається в межах 27 градусів.

Дубай

Дубай в ОАЕ, оточений пляжами для сімейного відпочинку, найкраще відвідувати в листопаді, коли спекотні літні температури знижуються до приємних 20 – 30 градусів.

Замість завжди переповненого пляжу Jumeirah мандрівникам радять відвідати Al Mamzar Beach Park, де пісок обрамлений трав'янистими ігровими майданчиками та місцями для барбекю.



Дубай / Фото Pexels

На пляжі La Mer можна безперешкодно переходити від шопінгу до засмагання. Щоб помилуватися таємничим видом на горизонт Burj Al Arab, слід відвідати пляж Black Palaceу районі Al Sufouh.

Коста-Рика

Мандрівники, які шукають більш суворий і багатий на дику природу відпочинок, знайдуть його на облямованих кораловими рифами пляжах Коста-Ріки, які приваблюють до своїх берегів кілька видів морських черепах.

Листопад припадає на початок сухого і кінець зеленого сезону, тому ландшафт залишається пишним. Але можна скористатися перевагами цін, оскільки на Коста-Риці це ще не непіковий сезон.



Коста-Рика / Фото Pexels

Туристам радять насолоджуватися відпочинком на чорних пісках Pura Vida, або на білих пісках півострова Нікоя.

