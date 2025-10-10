До початку зими залишилося 2 місяці, але можна передбачити, що холоди, як зазвичай, настануть раніше. Туристичні агентки розповіли 24 Каналу, де українцям відпочити на пляжі зимою.

Читайте також Найкраще, що бачили: досвідчені турагенти розсекретили улюблені місця для подорожей

Куди поїхати на море взимку?

Директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова зазначила, що взимку у Європі нема такої країни, де буде дійсно спекотно. На Канарських островах у зимові місяці тепло, але досить свіжо. В Єгипті панують вітри й після купання на пляжі вже не полежиш в мокрому купальнику – буде холодно. Якщо хочеться справді літньої погоди, а не весняної, то потрібно їхати ближче до екватора.

ОАЕ, Мальдіви, В'єтнам, Занзібар, Таїланд, Домінікана, Мадагаскар, Малайзія – у ці країни є прямі рейси з Європи і там дійсно спекотно,

– розповіла директорка агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.

Ідеальна погода взимку панує на Мальдівах та у В'єтнамі. У В'єтнамі дуже приємні ціни: переліт обійдеться дорого, а от повечеряти в ресторані можна за 10 доларів.

Якщо грошей на екзотику нема, а дуже хочеться вирватися з сірих пейзажів і трішки погрітися на сонечку, то, за словами турагентки Олени Матвіяс, все ж можна полетіти у Єгипет. Однак варто обирати безвітряні бухти Шарм-еш-Шейху – Наама Бей, Шаркс Бей. Проте важливо розуміти, що це буде радше весняний відпочинок, а не літній.

Як пережити джетлаг після тривалого перельоту?

Щоб взимку потрапити у теплі краї, доведеться далеченько летіти. Це тягне за собою зміну часових поясів і джетлаг – тимчасові розлади сну через зміну часу. Solo Treveler дає кілька порад, як легше пережити джетлаг: