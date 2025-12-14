Для тих, хто не може дочекатися літньої відпустки, є безліч місць, де можна насолодитися сонцем узимку. Блогер-мандрівник і фахівець On The Beach Роб Брукс рекомендує 4 місця, куди поїхати в січні, повідомляє 24 Канал.

Де відпочити у січні 2026 року?

Січень може бути ідеальним часом для подорожей, оскільки туристичні напрямки пропонують доступні ціни. Експерт запропонував напрямки, які є і теплими, і дешевими.

Січень – один з моїх улюблених місяців для бронювання відпустки. Усі без грошей, усі мерзнуть, рейси малозавантажені, а ціни на багатьох напрямках падають набагато нижче, ніж можна було б очікувати,

– пояснив Роб.

Він проаналізував січневу погоду, звіти про бронювання та ціни, щоб скласти свій список "теплих і вигідних відпусток на наступний місяць".

Мадейра

Першим у списку рекомендацій Роба є португальські острови Мадейра. Чотири острови розташовані біля північно-західного узбережжя Африки й найбільш відомі своїм вином, теплом і субтропічним кліматом.

Роб пояснив, що хоча в січні тут не дуже спекотно, можна очікувати теплої та сонячної погоди з температурою від 19 до 20 градусів тепла. Він назвав це місце "одним з найпрекрасніших узбереж Європи".



Тенерифе

Найбільший з Канарських островів забезпечує дуже надійну спекотну погоду навіть у січні, з температурою від 22 до 23 градусів і сонцем щодня. Роб рекомендує зупинитися в Коста-Адехе, оскільки це "захищене, тепле й там багато чого відбувається".

Шарм-ель-Шейх

Курортне місто в Єгипті відоме своїми піщаними пляжами та чистою водою.

"Якщо ви хочете справжнє літо в січні, то це саме те, що вам потрібно. Тут температура становить від 24 до 27 градусів, щодня блакитне небо, а вода наче у ванні", – сказав експерт.

Маямі

Роб визнав, що ця пропозиція є його "джокером", однак за вдалих обставин вона все одно може стати недорогою зимовою відпусткою.



У січні погода в Маямі тримається на приємних 25 – 27 градусах.

