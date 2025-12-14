Для тих, хто не може дочекатися літньої відпустки, є безліч місць, де можна насолодитися сонцем узимку. Блогер-мандрівник і фахівець On The Beach Роб Брукс рекомендує 4 місця, куди поїхати в січні, повідомляє 24 Канал.
Де відпочити у січні 2026 року?
Січень може бути ідеальним часом для подорожей, оскільки туристичні напрямки пропонують доступні ціни. Експерт запропонував напрямки, які є і теплими, і дешевими.
Січень – один з моїх улюблених місяців для бронювання відпустки. Усі без грошей, усі мерзнуть, рейси малозавантажені, а ціни на багатьох напрямках падають набагато нижче, ніж можна було б очікувати,
– пояснив Роб.
Експерт назвав 4 напрямки для відпочинку в січні: дивіться відео
Він проаналізував січневу погоду, звіти про бронювання та ціни, щоб скласти свій список "теплих і вигідних відпусток на наступний місяць".
- Мадейра
Першим у списку рекомендацій Роба є португальські острови Мадейра. Чотири острови розташовані біля північно-західного узбережжя Африки й найбільш відомі своїм вином, теплом і субтропічним кліматом.
Роб пояснив, що хоча в січні тут не дуже спекотно, можна очікувати теплої та сонячної погоди з температурою від 19 до 20 градусів тепла. Він назвав це місце "одним з найпрекрасніших узбереж Європи".
Мадейра / Фото Pexels
- Тенерифе
Найбільший з Канарських островів забезпечує дуже надійну спекотну погоду навіть у січні, з температурою від 22 до 23 градусів і сонцем щодня. Роб рекомендує зупинитися в Коста-Адехе, оскільки це "захищене, тепле й там багато чого відбувається".
- Шарм-ель-Шейх
Курортне місто в Єгипті відоме своїми піщаними пляжами та чистою водою.
"Якщо ви хочете справжнє літо в січні, то це саме те, що вам потрібно. Тут температура становить від 24 до 27 градусів, щодня блакитне небо, а вода наче у ванні", – сказав експерт.
- Маямі
Роб визнав, що ця пропозиція є його "джокером", однак за вдалих обставин вона все одно може стати недорогою зимовою відпусткою.
Маямі / Фото Pexels
У січні погода в Маямі тримається на приємних 25 – 27 градусах.
Які ще напрямки рекомендує експерт?
Чимало мандрівників заздалегідь планують свій наступний великий відпочинок. Зважаючи на те, що 2026 рік вже не за горами, з'являються підбірки з найкращими місцями, які варто відвідати наступного року.
Роб Брукс поділився п'ятьма напрямками, які стануть популярними наступного року. На його думку, Порту, Севілья, Болгарія, Агадір та Єгипет – найкращі місця для відпустки у 2026 році.
Окрім того, туристам рекомендують відвідати Індонезію, де відпочинок як на Мальдівах, але за доступними цінами.