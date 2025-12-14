Зацікавили локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.
Які маловідомі грецькі острови стануть популярними у 2026 року?
Є чотири маловідомих грецьких острови: Самос, Превеза, Кефалонія та Халкідікі, які поки залишаються прихованими від масового туризму. Вони пропонують тихі пляжі, чарівні будиночки для відпочинку та неймовірні краєвиди.
- Самос
Самос очолив список менш відвідуваних островів. Острів відомий спокійними пляжами, прозорою водою та традиційними тавернами, де можна скуштувати свіжі морепродукти. Тут також є дві пам'ятки ЮНЕСКО: стародавнє місто Піфагореон і храм Гери. Для любителів активного відпочинку: гори, печери та яри для піших прогулянок.
Атмосфера Самоса: дивитись відео
- Превеза
Превеза розташована на узбережжі Амвракікос і поєднує історичні пам'ятки, мальовничі пейзажі та пляжі. Особливо відомий пляж Моноліті – це один із найдовших піщаних пляжів Європи, ідеальний для тихого відпочинку. Старе місто приваблює вузькими брукованими вуличками, портом і невеликими кафе.
- Кефалонія
Цей острів в Іонічному морі популярний серед сімей і любителів природи. Він славиться пляжем Міртос, який часто вважають одним із найкрасивіших у Греції. Тут можна насолодитися чистою бірюзовою водою, піщаними пляжами та мальовничими містечками з яскравими будинками.
Як пише Mapping Megan, у Кефалонії одні з найкращих вілл для відпочинку в Греції: з приватними басейнами, терасами та видом на море. Вони пропонують повний комфорт і простір, що робить їх ідеальним вибором для сімей або пар.
- Халкідікі
Халкідікі приваблює туристів пляжами та відокремленими бухтами. Найвідоміше – це гора Афон, об'єкт ЮНЕСКО і центр православного чернецтва з понад 20 історичними монастирями. Тут можна поєднати пляжний відпочинок із культурними та релігійними екскурсіями.
Куди подорожувати туристам у 2026 році?
Ми вже якось розповідали про топ країн для подорожей у 2026 році. Однією із них є Японія, що відома своїм бурхливим нічним життям у Токіо та старовинною спадщиною Кіото, а Окінава – це острівний рай з блакитними водами, білим піском та джунглями Іріомоте.
Або ж, дізнайтесь про відпочинок у Португалії, а саме, чому він дешевший за, наприклад, Іспанію. Він пропонує жарке літо, м'яку зиму, а Північ країни трохи прохолодніший та дощовий. Для пенсіонерів та віддалених працівників це стає привабливим варіантом.