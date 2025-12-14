Зацікавили локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.

Які маловідомі грецькі острови стануть популярними у 2026 року?

Є чотири маловідомих грецьких острови: Самос, Превеза, Кефалонія та Халкідікі, які поки залишаються прихованими від масового туризму. Вони пропонують тихі пляжі, чарівні будиночки для відпочинку та неймовірні краєвиди.

Самос

Самос очолив список менш відвідуваних островів. Острів відомий спокійними пляжами, прозорою водою та традиційними тавернами, де можна скуштувати свіжі морепродукти. Тут також є дві пам'ятки ЮНЕСКО: стародавнє місто Піфагореон і храм Гери. Для любителів активного відпочинку: гори, печери та яри для піших прогулянок.

Атмосфера Самоса: дивитись відео

Превеза

Превеза розташована на узбережжі Амвракікос і поєднує історичні пам'ятки, мальовничі пейзажі та пляжі. Особливо відомий пляж Моноліті – це один із найдовших піщаних пляжів Європи, ідеальний для тихого відпочинку. Старе місто приваблює вузькими брукованими вуличками, портом і невеликими кафе.

Кефалонія

Цей острів в Іонічному морі популярний серед сімей і любителів природи. Він славиться пляжем Міртос, який часто вважають одним із найкрасивіших у Греції. Тут можна насолодитися чистою бірюзовою водою, піщаними пляжами та мальовничими містечками з яскравими будинками.

Як пише Mapping Megan, у Кефалонії одні з найкращих вілл для відпочинку в Греції: з приватними басейнами, терасами та видом на море. Вони пропонують повний комфорт і простір, що робить їх ідеальним вибором для сімей або пар.

Халкідікі

Халкідікі приваблює туристів пляжами та відокремленими бухтами. Найвідоміше – це гора Афон, об'єкт ЮНЕСКО і центр православного чернецтва з понад 20 історичними монастирями. Тут можна поєднати пляжний відпочинок із культурними та релігійними екскурсіями.

Куди подорожувати туристам у 2026 році?