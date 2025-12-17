Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Який іспанський курорт вартий уваги туристів?

Щороку тисячі туристів з'їжджаються до Бенідорму за сонцем, доступною їжею та напоями. Але для Роджера і Сью Топп з Лестера одного візиту виявилося замало, адже за 35 років вони побували тут уже близько 130 разів. Вперше пара приїхала до іспанського курорту ще у 1987 році. Лише цього року вони встигли провести в Бенідормі сім відпусток і вже готуються до восьмої.

Як виглядає Бенідорм: дивитись відео

Роджер зізнається, що раніше вони відпочивали у Великій Британії, але погода завжди була лотереєю. Після першої поїздки до Бенідорму все змінилося. За його словами, курорт дружній, чистий і безпечний, а ціни приємно дивують: келих вина коштує один – два євро, а повноцінний обід обходиться дешевше, ніж їжа навинос вдома.

Вони особливо люблять проводити Різдво саме тут, уникаючи похмурої британської зими. Їхній улюблений готель Rio Park пропонує святковий сніданок, традиційний різдвяний обід, розваги протягом усього дня та необмежені напої.

За роки подорожей пара настільки звикла до Бенідорму, що фактично виростила тут своїх дітей. Тепер вони проводять у місті довгі зимові канікули та мають чимало улюблених місць.

Серед них: китайський ресторан Puente de Oro з форматом шведського столу за 19 євро з необмеженими напоями. Також вони завжди заходять до бару Zodiac біля готелю, де можна замовити шість тарілок тапас (іспанська закуска) і пляшку вина всього за 9 євро.

Це важко перевершити. Ми повертаємося сюди знову і знову через якість, атмосферу та чудові ціни,

– коментує Роджер.

Але Бенідорм – це не лише сонце, море й їжа, пише The Guardian. Це живе іспанське місто з реальними історіями. Так, Марина Санчіс після зростання орендної плати в Мадриді повернулася до рідного Бенідорму й відкрила гончарну майстерню Casa Cremà – простір, відкритий і для місцевих, і для туристів. Те, що починалося як творчий прихисток, перетворилося на справжній осередок спільноти.

