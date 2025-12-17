Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Third Eye Traveller.

Як виглядає найвужча вуличка Праги?

У самому серці Праги розташований Vinarna Certovka – надзвичайно вузький прохід шириною лише 70 сантиметрів, обладнаний світлофорами для пішоходів. Через те, що двоє людей не можуть розминутися одночасно, рух тут регулюється як на дорозі.

Як виглядає найвужчка вулиця Праги: дивитись відео

Попри популярну назву "найвужча вулиця Праги", насправді це колишній пожежний прохід між історичними будівлями, який веде до ресторану з терасою та видом на Карлів міст. Світлофори встановили ще у 1992 році, аби уникнути заторів і курйозних ситуацій.

Локація стала вірусною у соцмережах: одних вона розважає своєю незвичністю, інших же розчаровує тим, що прохід виявляється тупиком. Втім, Vinarna Certovka залишається однією з найбільш оригінальних туристичних принад Праги.

Важливо, що прохід доступний лише під час роботи ресторану, до якого він веде. Коли заклад зачинений, вхід перекривають воротами, тож перед візитом варто перевірити актуальний графік роботи.

На платформі TripAdvisor відгуки туристів не зовсім позитивні, адже більшість вважає, що локація звичайна та не варта такої сильної уваги:

Місце переоцінене. Не рекомендую спеціально їхати – це лише вхід до ресторану, часто заблокований туристами під світлофором,

– пише коментар Luds.

Адреса розташування: U Lužického semináře, 118 00 Praha 1.

