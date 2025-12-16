Зацікавила тема? Тоді залишайтесь із нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Яка країна є найбезпечнішою для подорожей?

Люксембург – одна з найменших країн Європи, посів друге місце у світі серед найбезпечніших для мандрівників країн за даними International SOS. Низька злочинність, політична стабільність та мінімальні ризики для здоров'я роблять її ідеальним напрямком для туристів.

Атмосфера Люксембурга: дивитись відео

Головними визначними пам'ятками є замок Віанден – один із найвражаючих укріплень Європи, та пішохідна стежка Ла-Шемін-де-ла-Корніш із чудовими видами на місто. Особливо вражають різдвяні ринки під час фестивалю Winterlights та гігантське колесо огляду з панорамою Люксембурга.

Ще одна перевага для відвідувачів – це повністю безкоштовний громадський транспорт, що дозволяє легко оглянути всі ключові локації країни без додаткових витрат. Серед інших найбезпечніших країн світу є: Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Данія.

Платформа TripAdvisor зробила перелік найцікавіших локацій, які варті вашої уваги:

Каземати Бок – історичні фортифікації, закладені графом Зігфрідом у 963 році та розширені австрійцями у 18 столітті;

Краєвиди зі стежки Мюллерталь: дивитись відео

Американське кладовище та меморіал у Люксембурзі – місце спочинку понад 5000 військових Другої світової війни;

Які ще країни відвідати туристам у 2026 році?