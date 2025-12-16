Зацікавила тема? Тоді залишайтесь із нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Дивіться також Це неймовірне британське село з Книги Страшного суду можна відвідати тільки тричі на рік
Яка країна є найбезпечнішою для подорожей?
Люксембург – одна з найменших країн Європи, посів друге місце у світі серед найбезпечніших для мандрівників країн за даними International SOS. Низька злочинність, політична стабільність та мінімальні ризики для здоров'я роблять її ідеальним напрямком для туристів.
Атмосфера Люксембурга: дивитись відео
Головними визначними пам'ятками є замок Віанден – один із найвражаючих укріплень Європи, та пішохідна стежка Ла-Шемін-де-ла-Корніш із чудовими видами на місто. Особливо вражають різдвяні ринки під час фестивалю Winterlights та гігантське колесо огляду з панорамою Люксембурга.
Ще одна перевага для відвідувачів – це повністю безкоштовний громадський транспорт, що дозволяє легко оглянути всі ключові локації країни без додаткових витрат. Серед інших найбезпечніших країн світу є: Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Данія.
Дивіться також Зачаровує не лише краєвидами: чому Золотий міст у В'єтнамі варто відвідати бодай раз у житті
Платформа TripAdvisor зробила перелік найцікавіших локацій, які варті вашої уваги:
- Каземати Бок – історичні фортифікації, закладені графом Зігфрідом у 963 році та розширені австрійцями у 18 столітті;
- Стежка Мюллерталь – живописна пішохідна стежка в регіоні Мюллерталь ("Мала Швейцарія"), протяжністю понад 112 кілометрів, включає три основні маршрути;
Краєвиди зі стежки Мюллерталь: дивитись відео
- Американське кладовище та меморіал у Люксембурзі – місце спочинку понад 5000 військових Другої світової війни;
- Собор Нотр-Дам – вражаюча архітектура з гарними вітражами та пишно оздобленим головним вівтарем;
- Грунт – історичний район Люксембургу з чарівними вуличками, річковими видами та живою атмосферою.
Які ще країни відвідати туристам у 2026 році?
Ми вже якось писали про найкращі напрямки у 2026 році для туристів. Наприклад, Італія, але важливо їхати саме у вересні, адже це ідеальний час, щоб відвідати барвисті селища на узбережжі Амальфі. Температура повітря вдень все ще коливається в межах 20 – 28 градусів тепла.
Або ж, дізнайтесь, які країни будуть трендом у 2026 році серед туристів. Одним із напрямків є район Лондона Ноттінг-Гілл, що приваблює туристів саме з того часу, як Г'ю Грант і Джулія Робертс зіграли в однойменному фільмі.