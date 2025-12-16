Відпустка взимку – це рідкісна можливість потрапити до популярних локацій без постійних натовпів туристів. І українка Поліна переконалася у цьому на своєму досвіді, коли відвідала одну неймовірну і досить бюджетну локацію – Мальорку, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Які є переваги їхати на Мальорку взимку?

Мальорка – це неймовірно мальовничий іспанський острів, до якого щороку з'їжджаються мільйони туристів. І саме тому літній відпочинок може бути не тільки надто дорогим, але й наповненим натовпами.

Я вже третій раз прилітаю сюди, у цей раз взимку. І цього разу це найдешевший переліт у моєму житті,

– поділилася українка.

Раніше вона літала з Німеччини, і на двох людей переліт в обидва боки обходився у 250 євро. А цього разу квитки українці обійшлися всього у 30 євро. І, за словами блогерки, зимова Мальорка – це найкраще, що могло з нею статися, адже в цей час можна гуляти спокійними вулицями без туристів та оглядати усі визначні пам'ятки острова.

Окрім того, влітку на Балеарських островах температура може підійматися до понад 40 градусів – а взимку набагато комфортніше, хоч і не досить тепло, аби плавати в морі.

Мене питають, як я зняла ці класні локації і без людей – просто приїхала взимку. Якщо дуже сильно хочеться купатися в морі, можна приїхати влітку, але буде дуже-дуже людно,

– додала дівчина.

Зима ж дарує ідеальний баланс: красива природа та безліч цікавих локацій для відпочинку. Окрім того, ціни взимку на Мальорці дуже приємні, і можна спокійно взяти кімнату у готелі з басейном, адже туристів не так багато.

Куди ще можна поїхати на відпочинок взимку?