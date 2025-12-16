Відпустка взимку – це рідкісна можливість потрапити до популярних локацій без постійних натовпів туристів. І українка Поліна переконалася у цьому на своєму досвіді, коли відвідала одну неймовірну і досить бюджетну локацію – Мальорку, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Цікаво "Це найкраща поїздка в історії": відкрийте альпійську казку без натовпів та захмарних цін
Які є переваги їхати на Мальорку взимку?
Мальорка – це неймовірно мальовничий іспанський острів, до якого щороку з'їжджаються мільйони туристів. І саме тому літній відпочинок може бути не тільки надто дорогим, але й наповненим натовпами.
Я вже третій раз прилітаю сюди, у цей раз взимку. І цього разу це найдешевший переліт у моєму житті,
– поділилася українка.
Раніше вона літала з Німеччини, і на двох людей переліт в обидва боки обходився у 250 євро. А цього разу квитки українці обійшлися всього у 30 євро. І, за словами блогерки, зимова Мальорка – це найкраще, що могло з нею статися, адже в цей час можна гуляти спокійними вулицями без туристів та оглядати усі визначні пам'ятки острова.
Українка розповіла про зимову відпустку: дивіться відео
Окрім того, влітку на Балеарських островах температура може підійматися до понад 40 градусів – а взимку набагато комфортніше, хоч і не досить тепло, аби плавати в морі.
Мене питають, як я зняла ці класні локації і без людей – просто приїхала взимку. Якщо дуже сильно хочеться купатися в морі, можна приїхати влітку, але буде дуже-дуже людно,
– додала дівчина.
Зима ж дарує ідеальний баланс: красива природа та безліч цікавих локацій для відпочинку. Окрім того, ціни взимку на Мальорці дуже приємні, і можна спокійно взяти кімнату у готелі з басейном, адже туристів не так багато.
Куди ще можна поїхати на відпочинок взимку?
Якщо ви мрієте про відпочинок у січні, але такий, аби можна було скупатися в морі та погрітися на сонечку, тоді ідеальним варіантом стане Тенерифе. Там в розпал зими температура не опускається нижче за 22 градуси.
Але є й жаркіші місця – на Ангільї, невеликому острові у Карибському басейні, температура зараз – 28 градусів. Острів славиться не лише неймовірними пляжами, але й дуже смачною кухнею.