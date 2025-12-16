Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також "Це найкраща поїздка в історії": відкрийте альпійську казку без натовпів та захмарних цін

Де можна перейти найкоротший міст, який об'єднує дві країни?

Міст Ель-Марко у регіоні Естремадура має всього 3,2 метра завдовжки, але викликає справжнє здивування у туристів: він з'єднує два села в різних країнах та навіть у різних часових поясах: Ла Кодосера в Іспанії та Ель-Марко в Португалії.

Як виглядає міст: дивитись відео

Незважаючи на крихітні розміри, міст повністю реконструювали у 2008 році: додали пішохідний настил та підкріплення для безпеки. З обох боків встановлені камені з літерами E та P, щоб відвідувачі могли легко визначити, в якій країні вони перебувають.

Він був збудований у співпраці робітників з обох країн і став символом зміцнення зв'язків між Іспанією та Португалією. Хоча міст дуже компактний, він перевершив попередній рекорд найкоротшого міжнародного мосту – 9,75 метра між островами Тисячі островів у Канаді та США, пише Murcia Today. Сьогодні Ель-Марко став маленькою туристичною родзинкою, яка доводить, що навіть найменші споруди можуть захоплювати та дивувати відвідувачів з усього світу.

Дивіться також Найменше місто світу, яке можна обійти всього за 10 хвилин: чим воно зачаровує туристів

Які є ще незвичайні локації світу?