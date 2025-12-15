Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь із нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Де розташоване найменше місто світу?

Мандрівник поділився детальними враженнями від поїздки до Хума – міста, яке часто називають найменшим у світі, адже в ньому проживає понад 50 осіб. За його словами, для відвідин цього місця не потрібен особливий привід, адже воно здатне здивувати навіть досвідчених туристів.

Як виглядає Хум / інстаграм visit.croatia

Місто настільки крихітне, що його можна обійти всього за 10 – 15 хвилин. Хум вражає не тільки розмірами, а і своєю атмосферою: воно дуже компактне, але водночас сповнене історії та автентичності. Вхід через старовинні кам'яні ворота створює відчуття, ніби відвідувач потрапляє у середньовіччя: здається, що тут майже нічого не змінилося за сотні років.

Мандрівник зазначає, що вулиці Хума зберегли первісний вигляд, а тиша та відсутність натовпів лише підсилюють відчуття занурення в минуле. Дорога до міста проходить серпантинами та піднімається вгору пагорбами, тому сама поїздка стає частиною вражень. Хоч маршрут може здатися непростим, краєвиди та фінальна точка подорожі повністю компенсують зусилля.

На платформі TripAdvisor рекомендують обов'язково відвідати наступні локації:

Церква святого Єроніма – старовинна церква з історичними фресками;

– старовинна церква з історичними фресками; Віале Глаголітіко – особлива стежка з великих кам'яних монументів, кожен із яких символізує літеру стародавнього слов'янського глаголітичного алфавіту;

– особлива стежка з великих кам'яних монументів, кожен із яких символізує літеру стародавнього слов'янського глаголітичного алфавіту; Humska konoba – місцева кухня, середземноморські та хорватські страви;

– місцева кухня, середземноморські та хорватські страви; Distillery Bar AurA Hum – бар із власною дистиляцією напоїв, відмінне місце спробувати локальне бренді.

