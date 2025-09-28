Туристи зазвичай відвідують у Хорватії Дубровник і Спліт, але ніколи Пулу, найбільше місто в Істрії, розташоване на півночі Хорватії. Воно відоме своїми добре збереженими римськими руїнами, зокрема Пульською ареною, пише 24 Канал з посилання на Express.

Що відомо про місто Пула та стародавній амфітеатр?

Мало які пам'ятки у світі поєднують в собі стародавню велич і сучасну життєву силу так, як Арена Пули. Височіючи над містом недалеко від узбережжя вже понад 2000 років, амфітеатр є одним з найкраще збережених зразків такого типу у світі.

Арена була побудована між 27 роком і 68 роком до нашої ери й майже вся споруда стоїть досі. Насправді це єдина збережена споруда такого типу, в якій повністю збереглися всі чотири бічні вежі.



Арена Пули / Фото Pexels

Багато людей асоціюють римські амфітеатри з Колізеєм у Римі, але Арена Пули насправді є старшою. Побудована повністю з відомого білого вапняку Істрії, Арена була шедевром римської інженерії, на відміну від багатьох інших стародавніх споруд.

Хоча може здатися, що деякі частини споруди зруйнувалися з плином часу, насправді римляни використовували їх для будівництва інших споруд. Арена в Пулі, яка могла вмістити близько 20 000 глядачів, була місцем проведення гладіаторських боїв за часів Римської імперії та лицарських турнірів у середньовіччі.

Однією з найунікальніших особливостей арени є те, що вона досі використовується як місце для проведення вистав. Сьогодні вона вміщує понад 7000 глядачів і регулярно приймає концерти, кінопокази та культурні фестивалі.

На поверхні міста є на що подивитися, але під бруківкою ховається мережа тунелів, висічених у вапняку міста. Ці проходи, відомі як Zerostrasse, датуються початком 20 століття і були побудовані як система укриттів на випадок війни. Тунелі напрочуд просторі, в них можна вільно ходити.



Пляж Пули / Фото Pexels

У самому центрі старого міста, з видом на жваву площу Форум, стоїть один з найелегантніших римських пам'ятників Хорватії – храм Августа. Спочатку він був присвячений імператору Августу, першому імператору Риму і усиновленому спадкоємцю Юлія Цезаря.

Попри те, що він був частково зруйнований під час бомбардувань Другої світової війни, його відновили. Як пише Rudderless Travel, у храмі Августа розміщений невеликий музей, де ви можете глибше зануритися в римську історію Пули та оглянути стародавні скульптури та артефакти.

Якщо вам більше до душі пляжі, в Пулі є кілька основних районів, які варто відвідати, а за декілька хвилин їзди від міста ви знайдете пляж Гаваї, відомий своєю кришталево чистою водою.

Пула залишається досить тихим містом, навіть у розпал літа, коли його відвідують більше хорвати, ніж туристи.

