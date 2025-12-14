Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Яке маловідоме місто називають "малою Венецією Франції"?

Кольмар – це мальовниче місто у Франції, відоме своїми дерев'яними різнобарвними будинками, затишними каналами, середньовічними вуличками та атмосферними площами. Його часто називають "Різдвяною столицею Європи", адже в грудні місто перетворюється на справжню зимову казку.

Атмосфера міста: дивитись відео

Кольмар ще називають "Малою Венецією Франції" через його канали, що звиваються між дерев'яними будинками, та мальовничі набережні, які створюють ефект справжньої водної казки. Прогулянка по місту нагадує венеційські канали, але з особливим шармом ельзаської архітектури.

Це місце давно стало хітом у соцмережах: туристи з усього світу приїжджають сюди за чарівними фото, атмосферою ельзаських ярмарків та французькою кухнею. У Кольмарі можна знайти десятки крафтових пивоварень, затишних кав'ярень і локальних крамниць, які виглядають так, ніби зійшли зі сторінок старих казок.

Кольмар взимку / фото Canva

Архітектура міста часто порівнюється зі сценою з "Красуні і Чудовиська", саме тому Кольмар став місцем паломництва для шанувальників Disney та любителів чарівних різдвяних локацій.

Платформа TripAdvisor склала список обов'язкових локацій, які варто відвідати, якщо в плануєте подорож у це мальовниче місто:

Мала Венеція – район, названий на честь русла річки Ло у Кольмарі. Назва виникла через будинки по обох сторонах річки, що нагадують Венецію.

– район, названий на честь русла річки Ло у Кольмарі. Назва виникла через будинки по обох сторонах річки, що нагадують Венецію. Старе місто – центр із середньовічною атмосферою та вузькими вуличками, розташований між Вогезами та Рейном.

– центр із середньовічною атмосферою та вузькими вуличками, розташований між Вогезами та Рейном. Музей Унтерлінден – музей мистецтва з великою колекцією живопису та скульптур, включно з Вівтарем Іссенгейма.

– музей мистецтва з великою колекцією живопису та скульптур, включно з Вівтарем Іссенгейма. Критий ринок – ринок фермерських продуктів, де можна скуштувати місцеві страви.

– ринок фермерських продуктів, де можна скуштувати місцеві страви. Музей іграшок – розташований у колишньому кінотеатрі, представляє колекцію іграшок від 19 століття до сьогодення.

– розташований у колишньому кінотеатрі, представляє колекцію іграшок від 19 століття до сьогодення. Вулиця Гранд Рю де Кольмар – головна вулиця міста з магазинами, кафе та архітектурними пам'ятками.

