Тому туристичні експерти рекомендують відвідувачам розглянути можливість планування своїх поїздок у непікові сезони. Така стратегія не лише покращує враження, але й дозволяє значно заощадити, пише 24 Канал з посиланням на Condé Nast Traveler.

Читайте також Незмінне протягом століть: куди поїхати в Англії, щоб перенестися в минуле

Коли відпочинок у Парижі обійдеться найдешевше?

У коментарі для журналу Condé Nast Traveler Нік Каннінгем, менеджер по Європі компанії Scott Dunn, підкреслив, що найдоступніший час для відвідування Парижа зазвичай припадає на період з середини листопада до середини грудня.

Цей період настає після піку літнього туристичного сезону і до початку передноворічного ажіотажу, під час якого ціни, як правило, різко зростають після Нового року.

У цей час можна уникнути більшості великих подій у щорічному календарі французької столиці, таких як Тиждень моди, Відкритий чемпіонат Франції тощо, що дає туристам багато місця в готелях та коротші черги до основних туристичних атракцій,

– каже він.

Також в зимові місяці Париж перетворюється на безтурботний райський куточок. Хоча паризькі зими можуть бути холодними та вологими, є певна романтична меланхолія в прогулянках уздовж Сени, коли місто оповите туманом, а пам'ятники мерехтять посеред мороку.

Для тих, хто надає перевагу погодному комфорту, ідеальним часом для відвідування вважаються літні місяці, а саме квітень, початок травня, вересень і початок жовтня. У ці періоди температура залишається теплою і приємною, що дозволяє мандрівникам досліджувати місто без гнітючої спеки, характерної для пікових літніх місяців.

Які місця Франції відвідати восени та взимку?