Поэтому туристические эксперты рекомендуют посетителям рассмотреть возможность планирования своих поездок в непиковые сезоны. Такая стратегия не только улучшает впечатления, но и позволяет значительно сэкономить, пишет 24 Канал со ссылкой на Condé Nast Traveler.
Когда отдых в Париже обойдется дешевле всего?
В комментарии для журнала Condé Nast Traveler Ник Каннингем, менеджер по Европе компании Scott Dunn, подчеркнул, что самое доступное время для посещения Парижа обычно приходится на период с середины ноября до середины декабря.
Этот период наступает после пика летнего туристического сезона и до начала предновогоднего ажиотажа, во время которого цены, как правило, резко возрастают после Нового года.
В это время можно избежать большинства крупных событий в ежегодном календаре французской столицы, таких как Неделя моды, Открытый чемпионат Франции и т.д., что дает туристам много места в отелях и короткие очереди к основным туристическим достопримечательностям,
– говорит он.
Также в зимние месяцы Париж превращается в беззаботный райский уголок. Хотя парижские зимы могут быть холодными и влажными, есть определенная романтическая меланхолия в прогулках вдоль Сены, когда город окутан туманом, а памятники мерцают посреди мрака.
Для тех, кто предпочитает погодный комфорт, идеальным временем для посещения считаются летние месяцы, а именно апрель, начало мая, сентябрь и начало октября. В эти периоды температура остается теплой и приятной, что позволяет путешественникам исследовать город без удручающей жары, характерной для пиковых летних месяцев.
Какие места Франции посетить осенью и зимой?
Осень и зима во Франции менее людные, что делает их идеальными для спокойных путешествий. Есть и немало локаций, что выглядят особенно потрясающими именно в этот период.
В частности, в это время во Франции стоит увидеть: Страсбург, маленькие городки и деревни Эльзаса, полуостров Медок, Кот-д'Аржан, или Серебряные берега, Тулузу, Каркассон и Кастельнодари, Тонон и Ивуар, Альпийскую Ривьеру, Экс-ле-Бен и Анси и Реймс.