Поэтому туристические эксперты рекомендуют посетителям рассмотреть возможность планирования своих поездок в непиковые сезоны. Такая стратегия не только улучшает впечатления, но и позволяет значительно сэкономить, пишет 24 Канал со ссылкой на Condé Nast Traveler.

Читайте также Неизменное на протяжении веков: куда поехать в Англии, чтобы перенестись в прошлое

Когда отдых в Париже обойдется дешевле всего?

В комментарии для журнала Condé Nast Traveler Ник Каннингем, менеджер по Европе компании Scott Dunn, подчеркнул, что самое доступное время для посещения Парижа обычно приходится на период с середины ноября до середины декабря.

Этот период наступает после пика летнего туристического сезона и до начала предновогоднего ажиотажа, во время которого цены, как правило, резко возрастают после Нового года.

В это время можно избежать большинства крупных событий в ежегодном календаре французской столицы, таких как Неделя моды, Открытый чемпионат Франции и т.д., что дает туристам много места в отелях и короткие очереди к основным туристическим достопримечательностям,

– говорит он.

Также в зимние месяцы Париж превращается в беззаботный райский уголок. Хотя парижские зимы могут быть холодными и влажными, есть определенная романтическая меланхолия в прогулках вдоль Сены, когда город окутан туманом, а памятники мерцают посреди мрака.

Для тех, кто предпочитает погодный комфорт, идеальным временем для посещения считаются летние месяцы, а именно апрель, начало мая, сентябрь и начало октября. В эти периоды температура остается теплой и приятной, что позволяет путешественникам исследовать город без удручающей жары, характерной для пиковых летних месяцев.

Какие места Франции посетить осенью и зимой?