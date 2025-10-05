Посетители этой волшебной деревни увидят, что коттеджи остались почти неизменными на протяжении веков. Взгляните сами на вневременную красоту английской сельской местности, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Где в Англии есть скрытый поселок из прошлого?

Стентон, живописная деревня, расположена на краю холмов Котсволдс, называют "чрезвычайно красивым". Деревня преимущественно построена из золотистого камня, а ее очаровательные коттеджи остаются почти неизменными на протяжении веков, сохраняя свою историческую привлекательность.



Поселок Котсволдз / Фото Википедия

В самом центре Стентона есть старинная церковь Святого Михаила и Всех Ангелов, в которой сохранились средневековые настенные росписи, датированные началом 14 века. Эта церковь является свидетельством богатой истории села, каждая скамья которой имеет следы, оставленные поколениями пастухов, что когда-то привязывали к ней своих собак.



Этот поселок Англии будто из прошлого / Фото TrainLine

Привлекательности селу добавляет паб "Mount Inn", расположенный недалеко от центра села на вершине холма. Паб предлагает меню местной кухни, а также разнообразный выбор крафтового пива, откуда открывается потрясающий вид на поселение.

Для тех, кто ищет дополнительные заведения питания, неподалеку есть The Queens Head в Седжхерсте и различные заведения в соседнем городе Бродвей, которые предлагают широкий выбор блюд и напитков.

