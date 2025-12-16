Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Яке гірське село нагадує Швейцарію та варте уваги туристів?

Тет – це крихітне гірське село на півночі Албанії, яке часто порівнюють зі Швейцарією, але без туристичних натовпів і захмарних цін. Розташоване в серці Албанських Альп, воно вражає дикою природою, гірськими панорамами та відчуттям повної тиші. У селі мешкає трохи більше 300 людей, тож це ідеальне місце для втечі від міського шуму.

Атмосфера села Тет: дивитись відео

Тет входить до однойменного національного парку площею понад 26 квадратних кілометри, де можна побачити річки, ліси, скелясті гори та долину на висоті 900 метрів над рівнем моря. Серед найпопулярніших маршрутів: похід до водоспаду Грунас і Блакитного ока Тета з яскраво-бірюзовою водою.

Туристи зазвичай зупиняються в сімейних гестхаусах або невеликих пансіонатах, де можна ближче познайомитися з місцевою культурою. Водночас село залишається віддаленим: взимку дістатися сюди складно, а банкоматів немає, тож готівку варто мати із собою.

У цю місцевість сьогодні організовують чимало турів, і вони користуються великою популярністю серед туристів, пише TripAdvisor. Мандрівників приваблює передусім мальовнича природа Албанських Альп: гірські хребти, густі ліси, кришталево чисті річки та водоспади. Тет часто обирають як точку для активного відпочинку: тут популярні піші маршрути, трекінги та одноденні походи до відомих природних локацій.

Краєвиди під час прогулянки національним парком / фото TripAdvisor

Окремої уваги заслуговує національний парк Тет, розташований безпосередньо навколо села. Він вважається одним із найкрасивіших у країні та є дуже популярним серед туристів, які шукають поєднання дикої природи й автентичної атмосфери.

Найкраща поїздка в історії. Альпи, село Тет і блакитне око, все було так заворожуюче. Похід був виснажливим, але пункт призначення того вартий,

– пише відгук PrathyusthaM.

