Де відпочити біля моря без натовпу туристів?

Ангілья – це невеликий британський острів у Східному Карибському басейні, розташований за кілька кілометрів від Сен-Мартена. Його називають одним із найбезпечніших напрямків у Карибах завдяки вкрай низькому рівню злочинності та спокійній, розслабленій атмосфері.

Ангілья відома своїми тихими пляжами зі світлим піском і прозорою бірюзовою водою, які часто називають одними з найкрасивіших у світі. Острів не входить до списку масових туристичних напрямків, тому навіть у високий сезон тут немає звичних для Карибів натовпів. Це приваблює тих, хто шукає спокійний відпочинок без шумних курортів.

Погода – це ще одна перевага напрямку. Взимку, зокрема у січні, температура зазвичай коливається від 20 до 28 градусів тепла. Опадів небагато, а сезон ураганів припадає переважно на осінь, тому зимові місяці вважаються найстабільнішими для подорожей.

Острів також має репутацію кулінарної столиці Карибського басейну. Тут поєднуються місцева кухня, британські традиції та міжнародні гастрономічні впливи. У меню: свіжі морепродукти, омари, раки, солона тріска та страви високої кухні.

Англійська є офіційною мовою, а для розрахунків використовують східно-карибський долар, хоча долари США приймають майже всюди. Прямих рейсів з Європи немає, але дістатися до Ангільї можна з однією пересадкою: через Антигуа або Сен-Мартен, а далі коротким перельотом або трансфером на човні.

На платформі TripAdvisor зробили перелік найкращих локацій, що варті вашої уваги:

Shoal Bay – популярний пляж із білим піском і бірюзовою водою, де є й усамітнені, тихі зони.

– популярний пляж із білим піском і бірюзовою водою, де є й усамітнені, тихі зони. Meads Bay – мальовничий пляж, розташований поруч із кількома розкішними курортами.

– мальовничий пляж, розташований поруч із кількома розкішними курортами. Rendezvous Bay Beach – затока з відомим пляжем та історичним минулим, пов'язаним із боротьбою між англійцями й французами за острів.

– затока з відомим пляжем та історичним минулим, пов'язаним із боротьбою між англійцями й французами за острів. Little Bay – відокремлена бухта, до якої можна дістатися лише човном, ідеальна для спокійного відпочинку.

– відокремлена бухта, до якої можна дістатися лише човном, ідеальна для спокійного відпочинку. Sandy Island – невеликий острівець біля Sandy Ground, популярний для одноденних поїздок і пляжного релаксу.

– невеликий острівець біля Sandy Ground, популярний для одноденних поїздок і пляжного релаксу. Prickly Pear Cays – група мальовничих островів із прозорою водою та чудовими умовами для снорклінгу.

Де можна класно відпочити біля моря з сім'єю?