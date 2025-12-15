Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Де відпочити біля моря без натовпу туристів?
Ангілья – це невеликий британський острів у Східному Карибському басейні, розташований за кілька кілометрів від Сен-Мартена. Його називають одним із найбезпечніших напрямків у Карибах завдяки вкрай низькому рівню злочинності та спокійній, розслабленій атмосфері.
Ангілья відома своїми тихими пляжами зі світлим піском і прозорою бірюзовою водою, які часто називають одними з найкрасивіших у світі. Острів не входить до списку масових туристичних напрямків, тому навіть у високий сезон тут немає звичних для Карибів натовпів. Це приваблює тих, хто шукає спокійний відпочинок без шумних курортів.
Погода – це ще одна перевага напрямку. Взимку, зокрема у січні, температура зазвичай коливається від 20 до 28 градусів тепла. Опадів небагато, а сезон ураганів припадає переважно на осінь, тому зимові місяці вважаються найстабільнішими для подорожей.
Meads Bay / фото TripAdvisor
Острів також має репутацію кулінарної столиці Карибського басейну. Тут поєднуються місцева кухня, британські традиції та міжнародні гастрономічні впливи. У меню: свіжі морепродукти, омари, раки, солона тріска та страви високої кухні.
Англійська є офіційною мовою, а для розрахунків використовують східно-карибський долар, хоча долари США приймають майже всюди. Прямих рейсів з Європи немає, але дістатися до Ангільї можна з однією пересадкою: через Антигуа або Сен-Мартен, а далі коротким перельотом або трансфером на човні.
На платформі TripAdvisor зробили перелік найкращих локацій, що варті вашої уваги:
- Shoal Bay – популярний пляж із білим піском і бірюзовою водою, де є й усамітнені, тихі зони.
- Meads Bay – мальовничий пляж, розташований поруч із кількома розкішними курортами.
- Rendezvous Bay Beach – затока з відомим пляжем та історичним минулим, пов'язаним із боротьбою між англійцями й французами за острів.
- Little Bay – відокремлена бухта, до якої можна дістатися лише човном, ідеальна для спокійного відпочинку.
- Sandy Island – невеликий острівець біля Sandy Ground, популярний для одноденних поїздок і пляжного релаксу.
- Prickly Pear Cays – група мальовничих островів із прозорою водою та чудовими умовами для снорклінгу.
