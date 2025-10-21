Рейтинг найкращих місць для відпочинку сформували на основі відгуків туристів, інформації з офіційних туристичних рад та геологічних даних. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Читайте також "Дешевше ніж в Буковелі": українка розповіла, скільки витратила за день у Південній Кореї

Чому Сардинія підходить для відпочинку з дітьми?

За рівнем доступності, безпеки, зручністю пляжів, різноманіттям розваг та варіантом проживання для сімей італійський острів Сардинія у Середземному морі назвали найкращим місцем для сімейної відпустки. Сардинія славиться своїми спокійними пляжами та зручностями для дітей.

Більшість європейських островів у літній сезон переповнені туристами і на пляжі ніде і яблуку впасти. Однак на Сардинії є як і жваві й галасливі пляжі, так і спокійні у мальовничий і безвітряних бухтах. На цьому острові зручно відпочивати і з маленькими дітьми, і з підлітками.

Обов'язково варто відвідати пляж з білосніжним піском і бірюзовою водою – Кала Брандінкі. Море тут ідеально спокійне, тож можна не хвилюватися за малюків. З підлітками можна вирушити на екскурсію у печери Нептуна або піти у піші прогулянки.



Ідеально чисте море на Сардинії / Фото Nilina, Pexels

Коли найкраще їхати на Сардинію?

Як пише Lonely Planet, на Сардинію можна летіти у будь-яку пору року, адже тут панує м'який середземноморський клімат. Пляжний сезон на острові розпочинається у травні і триває до кінця вересня. У цей період море прогрівається до +20…+26 градусів, а повітря – до +25…+35 градусів.

У липні і серпні на острові дуже багато туристів, а ціни значно завищені. Експерти радять летіти на Сардинію у червні або вересні, коли за шезлонг на пляжі не доведеться боротися з іншими відпочивальниками.

Весною та осінню ціни на Сардинії падають, але при цьому тут панує комфортна погода, яка ідеально підходить для прогулянок і дослідження острова. Взимку на Сардинію варто приїхати, щоб відвідати колоритні язичницькі і християнські фестивалі. Але прибережні міста взимку перетворюються на привидів – готелі зачинені, ресторани не працюють. У цей період краще їхати лише у великі міста, де життя вирує як зазвичай.

Цікаво Куди піти туристам у місті, де живуть найщасливіші люди світу

Де відпочити на морі з дітьми?

Турагентки Катерина Козлова та Олена Матвіяс розповіли 24 Каналу про країни, які найкраще підійдуть для відпочинку з дітьми. На першому місці – Туреччина. Все тому, що ця країна пропонує найвигіднішу систему all inclusive, де у вартість входить дійсно все: харчування, шезлонги на пляжі, анімація, водні гірки тощо.

Саме такий формат відпочинку дозволяє батькам і дітям найбільше відпочити і ні чим не перейматися.

Також зручною є Болгарія, адже пропонує не лише систему "все включено", а й зручне добирання автобусом, яке не передбачає окремих пересувань.

Крім того, турагентки радять Майорку, щоправда, відпочинок на цьому іспанському острові буде дорожчий.