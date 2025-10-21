Мандрівниця @kristikuzenko відвідала Сеул і поділилася інформацією про ціни у цьому місті. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Куди піти туристам у місті, де живуть найщасливіші люди світу

Скільки коштує день туриста у Сеулі?

Щоб було зручніше орієнтуватися, мандрівниця місцеву валюту одразу перевела у гривні і назвала кінцеву суму, яку витратила за день.

Безлімітний проїзний на весь громадський транспорт коштує 150 гривень на день. На сніданок Крістіна вирушила у кав'ярню, де замовила смачні й незвичні панкейки, які нагадують хмаринки, та холодний чай. Це обійшлося їй у 650 гривень.

Далі дівчина вирушила у національний палац, вхід у який коштував 90 гривень. На обід вона завітала у ресторан, який відзначений зіркою Мішлен. Гігантський панкейн з сиром і кімчі обійшовся у 350 гривень. Келих рисового вина – 150 гривень. Ціни досить демократичні, як для ресторану Мішлен. До речі, панкейк на смак був як піца з кімчі. За словами Крістіни, він сподобається навіть тим, хто не дуже любить кімчі.

Смачно пообідавши, українка вирішила піднятися на оглядовий майданчик гори Намсан. На неї можна піднятися канатною дорогою, громадським транспортом або пішки. Дівчина нічого не витратила, бо скористалася своїм проїзним і добралася до майданчика маршруткою.

На вечерю у Крістіни було корейське барбекю. Набір м'яса коштував 315 гривень, безліміт овочів і грибів – всього 30 гривень. Пляшка традиційного корейського алкогольного напою соджу – 300 гривень. До речі, Крістіні найбільше сподобалося зі смаком винограду і дині.

Після вечері мандрівниця дивилася шоу фонтанів на мосту, яке було безкоштовне.

Дивіться відео про те, скільки українка витратила за день у Сеулі:

До теми Одному в кафе – зась: українка відвідала Південну Корею і поділилися дивними фактами

Загалом за день Крістіна витратила у Сеулі 1900 гривень. У коментарях до відео деякі користувачі припустили, що день у Сеулі коштує дешевше, ніж день в українському Буковелі.

Ціни у корейських закладах дійсно такі самі або трохи дешевші, аніж у великих містах України. Але варто врахувати вартість авіаквитків, які у цій подорожі найдорожчі. Крістіна витратила 23 тисячі гривень за літак з Будапешта у Сеул і назад. Але, за її словами, ця подорож точно вартувала своїх грошей.

Коли найкраще їхати в Сеул?

Як пише Lonely Planet, найкращий час, щоб побачити Сеул – це весна і осінь. У цей період природа у столиці Південної Кореї найкрасивіша, а туристів менше, ніж влітку. Крім того, з березня по травень можна помилуватися цвітінням сакури і влаштувати атмосферний пікнік.

У липні і серпні в Сеулі дуже спекотно, а також можуть падати рясні дощі, які змусять вас сидіти в номері. Взимку в місті прохолодніше, туристів дуже мало, тож це ідеальний час мандрівників з обмеженим бюджетом.