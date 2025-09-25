Туристка подолала понад 7 тисяч кілометрів, які розділяють Україну та Південну Корею за допомогою поїздка та літака. Скільки ж коштував відпочинок українки – розповідає 24 Канал з посиланням на kimbap_travel_ua.

Скільки коштує відпочинок у Південній Кореї?

Мандрівниця з України провела у Південній Кореї 9 днів. Більшість часу туристка перебувала у столиці – Сеулі, а також побувала у Пусані.

Українка добиралася з Києва до Будапешта поїздом з пересадкою у Чопі. Вартість квитків на поїзд з України до Угорщини склала 2 600 гривень. Через ранній виліт туристці довелося залишитися у Будапешті на ніч та витратити додаткові 2 тисячі гривень.

Найбільше коштів довелося витратити на авіаквитки, вартість яких склала 23 500 гривень. Таким чином туристка добралася з Будапешта в Сеул з пересадкою у Китаї.

Вартість квитка на автобус з аеропорту в Сеул склала 600 гривень. У Сеулі дівчина за допомогою Airbnb орендувала невелику квартиру на 6 ночей за 20 тисяч гривень на двох. Ще 12 тисяч гривень мандрівниця заплатила за оренду житла в Пусані.

Із Сеула до Пусана українка добилася швидкісним потягом, а вартість квитків склала 3 500 гривень.

Скільки коштує відпочинок у Південній Кореї: дивіться відео

На громадський транспорт у Сеулі та Пусані туристка витратила 650 та 1 000 гривень відповідно. У столиці Південної Кореї дівчина придбала проїзний на 6 днів.

Щоденні витрати на їжу, як розповіла мандрівниця, складали 700 – 1200 гривень на одного. У Пусані туристка також заплатила 900 гривень за квитки на Sky Capsules.

Sky Capsules, як пише сайт Korea To Do, – це популярна туристична атракція в Пусан у вигляді ретро капсул, що курсують на підвішеній колії. Під час мандрівки туристи насолоджуються краєвидами узбережжя.

Додатково під час мандрівки українка витратила 7 000 грн на косметику, сувеніри та інші дрібниці. Підбиваючи підсумки, дівчина сказала, що вартість поїздки до Південної Кореї склала приблизно 60 – 70 тисяч гривень. За її словами, поїздка до Південної Кореї вартує витрачених коштів.

Коли варто їхати у Південну Корею?