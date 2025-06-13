Будапешт – це місто різноманітностей, де кожен мандрівник може знайти щось для себе. Куди піти в Будапешті розповідає 24 Канал.

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Будайський замок

Будайський замок розташований на пагорбі в районі Буда. З території замку відкриваються панорамні види на річку Дунай, будівлю парламенту й можна спостерігати особливо красиві заходи сонця.



Будайський замок / Фото з мережі

Замок був резиденцією угорських королів, а тепер на його території розміщені національна галерея. У музеї історії можна дізнатися про минуле Будапешта.

Піднятися до замку можна на фунікулері від Ланцюгового мосту. Це не тільки швидкий спосіб потрапити у замок, але й нагода побачити мальовничі краєвиди.

Парламент Угорщини

Парламент Угорщини – це одна з найвідоміших будівель у Європі. Він є символом Будапешта та Угорщини й вражає своєю архітектурою.



Будинок парламенту Угорщини / Фото Blaho Gyula

Всередині будівлі зберігається Свята Корона Угорщини, яку можна побачити під час екскурсії. Будівлю варто також відвідати, щоб побачити розкішний інтер'єр.

Ввечері парламент Угорщини освітлюється. У цей період доби особливо красивий вид на будівлю відкривається з Дунаю, де плавають човни.

Ланцюговий міст Сечені

Це перший постійний міст через Дунай, відкритий ще у 1849 році. Він з'єднує дві частини міста – Буду й Пешт.



Ланцюговий міст Сечені / Фото Томаш Червінський

Кам'яні леви та арочна конструкція є ще однією родзинкою Будапешта. Прогулянка мостом безкоштовна, а краєвиди, що відкриваються на Дунай, парламент і Будайський пагорб, просто фантастичні.

Цей міст – ідеальне місце для фото, а також стартова точка для прогулянок до замку.

Купальня Сечені

Окрім красивої архітектури та багатої історії, в Будапешті доступний активний відпочинок. У столиці Угорщини розташовується найбільша термальна купальня Європи.



Купальня Сечені / Фото з мережі

Вона розташована в міському парку Варошлігет. Купальня має 18 басейнів, сауни, парні та масажні зони.

Вартість вхідного квитка складає близько 30 євро.

Рибальський бастіон

Ця тераса на Будайському пагорбі, яка завдяки своїм білим вежам і аркам має вигляд, як декорація з казки.



Рибацький Бастіон / Фото Олег Наумов

З бастіону відкриваються найкращі панорами Будапешта: парламент, Дунай і весь Пешт ніби долоні.

Вхід на верхню терасу платний, але нижня частина безкоштовна.