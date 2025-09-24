Українська мандрівниця, @dashassk_ яка побувала у Парижі, склала підбірку з закладами, в яких можна бюджетно і смачно поїсти. Про це повідомляє 24 Канал.

Які бюджетні заклади варто відвідати у Парижі?

Happy Cafe. Це кафе розташоване біля саду Тюїльрі. Тут готують смачні тости, круасани, крепи і каву. Круасан з сиром і шинкою, кава й десерт обійдуться у 10 євро.

Chez Kelly. Авторка відео була в захваті від беф бургіньйону. Ця французька страва складається з яловичини, яка тушкується у бургундському вині, та овочів. Вона також замовила цибулевий суп і тарту на десерт. Усе разом обійшлося у 12,9 євро.

Le New York. Тут дуже великі і смачні порції, а також є красивий вид на Ейфелеву вежу. Паста коштує 18 євро.

Matcha social club. Тут мандрівниця знайшла найкращу у Парижі матчу з полуничним пюре. Її ціна – 7,5 євро.

Comme chez soi. Цей ресторан має цікаву концепцію – тут можна куштувати безліміт суші та морепродуктів. Коштує це 21 євро до обіду та 31 євро – після обіду.

Bouillon Pagalle. Тут можна досить бюджетно скуштувати страви французької кухні.

Де поїсти у Парижі / Фото Anna Urlapova, Pexels

Що обов'язково треба скуштувати у Парижі?

Гастрономічний експерт Кенні Данн у своїй колонці для видання Eating Europe назвав 5 страв, які обов'язково треба скуштувати, якщо ви приїхали у Париж. Ба більше, він навіть поділився закладами, у яких ці страви готують найкраще.