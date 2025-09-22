Користувачка тіктоку @mieshalova побувала у французькому Діснейленді і поділилася корисними порадами для тих, хто збирається сюди вперше. Про це повідомляє 24 Канал.

Що треба знати перед тим як їхати у Діснейленд в Парижі?

Діснейленд у Франції розташований за 32 кілометри від центру Парижа. Найдешевше до нього доїхати електричкою. Якщо їхати власним автомобілем, то доведеться ще 30 євро заплатити за парковку.

Квиток у Діснейленд коштує приблизно 100 євро. Дешевше купувати на офіційному сайті, а не на касі. Найкращими днями для відвідування є вівторок та четвер, на вихідних тут довжелезні черги.

На території парку можна приносити їжу для перекусу та напої. Категорично не можна брати скло, селфі-палки і довгі парасольки – заберуть і ніколи не повернуть. Візьміть з собою дощовик, теплий верхній одяг на вечір та складіть усе в рюкзак. На атракціонах його можна опустити до низу.

Черги у парку дійсно дуже довгі. Авторка відео була в Діснейленді у суботу і до першого атракціону стояла в черзі 75 хвилин. Щоб дізнатися, до яких атракціонів нема черги, потрібно завантажити додаток Disneyland. У ньому також є карта з усіма розвагами, туалетами і ресторанами, а також зазначені години, коли відбуваються шоу.

Зверніть увагу! Через додаток можна купити платний вхід на атракціони і йти без черги. Вартість коливається від 5 до 18 євро.

По всьому парку є безплатний вайфай і фонтанчики з водою. На день народження у ресторані можна отримати торт у подарунок.

Популярним аксесуаром усіх відвідувачів є обруч з вушками Мікі Мауса. Його краще заздалегідь купити за 1 долар на китайських сайтах, бо в Діснейленді такий аксесуар обійдеться у 25 євро. Цікаві магазини тут на кожному кроці, то ж з дітьми можна влетіти в копієчку.

На яких атракціонах треба покататися у Діснейленді?

Big Thunder Mountain – американські гірки у стилі Дикого Заходу. Атракціон динамічний і не дуже страшний.

Pirates of the Caribbean – подорож на човні світом піратів із піснями й анімацією.

It's a Small World – кольорова подорож із ляльками, які співають різними мовами. Цей атракціон чудово підійде для всієї родини.

Phantom Manor – атмосферний і моторошний будинок з привидами.

Star Wars Hyperspace Mountain – космічні американські гірки у темряві з музикою Star Wars. Тут адреналін дійсно на максимум.

The Twilight Zone Tower of Terror – ліфт, який падає вниз із висоти. Авторка відео назвала цей атракціон одним з найстрашніших у парку.

Ratatouille: The Adventure – популярний атракціон за всесвітом мультика "Рататуй".

Buzz Lightyear Laser Blast – тут треба стріляти лазером по мішенях і змагатися з друзями.

У перші дві години все було дуже незрозуміло – куди йти, що робити. Потім ми вже пересувалися без карти – почали шукати атракціони де найменше черга. Під вечір черг взагалі не було. За півтори години до вечірнього шоу усіх зігнали в центр, де ми стояли і просто чекали. Ми дуже втомилися, але воно того вартувало,

– розповіла авторка відео.

До речі, раніше ми ділилися порадами про те, як можна зекономити у Діснейлендах по всьому світу.