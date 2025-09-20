Париж місто не маленьке, тому інформація про те, як зекономити і куди піти, точно буде корисною для всіх. Користувачка тіктоку @shnurova дала поради тим, хто збирається у Париж. Про це повідомляє 24 Канал.

Які поради дають туристи щодо подорожі у Париж?

Перша порада стосується музеїв, яких у Парижі є чимало:

у першу неділю місяця у більшості музеїв безкоштовий вхід;

щовівторка багато паризьких музеїв зачинені. Інформацію про графік роботи варто перевіряти заздалегідь;

квитки у Лувр краще купувати онлайн, щоб не витрачати час у черзі до каси. Вхід для відвідувачів до 18 років безкоштовний, але квиток на сайті все одно треба забронювати;

легендарна Мона Ліза розташована у 711 залі;

на дослідження Лувру слід виділяти не менше як 3 – 4 години.

Наступна порада дозволить добряче зекономити на пересуванні – у Парижі вигідно користуватися громадським транспортом. Він тут розвинений і дуже зручний. Найвигідніше купувати проїзний, який обійдеться у 12 євро за день і діятиме на всі види транспорту. Це можна зробити через додаток – Île-de-France Mobilités.

Де жити у Парижі?

На етапі бронювання готелю чи апартаментів важливо обрати правильний район – щоб було безпечно і близько до всіх визначних місць. За словами мандрівниці, найкраще жити у 1 – 7 округах, кварталі Маре, Латинському кварталі, Сен-Жермені та в районі Монмартру.

Варто уникати небезпечних зон 18, 19 та 20 округів і не бронювати житло на околицях, тобто за межами 20-го округу.



Париж на заході сонця / Фото Pixabay, Pexels

Зверніть увагу! Якщо ви плануєте бюджетну мандрівку у Париж, то раніше ми розповідали про місця у столиці Франції, які можна відвідати абсолютно безкоштовно. Серед них є Galeries Lafayette, з оглядового майданчика якої відкривається захопливий вид на весь Париж, ідеальне місце для пікніка – Place des Vosges, Собор Паризької Богоматері тощо.

Де поїсти у Парижі?

Туристка склала підбірку зі смачних та атмосферних паризьких закладів, які вона радить відвідати:

Cafe de Flore,

Restourant & bar musset,

Cafe kleber,

Bo & Mie Louvre-Rivoli,

cafe Cocorico.

Маленькі паризькі кафе – це любов з першого ковтка кави. Забудьте про розпіарені модні місця – тут атмосфера краща. Випічка дуже смачна, навіть не думайте рахувати калорії,

– наголосила мандрівниця.

Інша туристка, яка побувала у Парижі – @pedagog_krakow – радить завантажити додаток Tiqets, в якому можна обрати екскурсію заздалегідь. Якщо мало часу, а хочеться побачити все, то варто забронювати круїз по Сені.

Якщо плануєте відвідати "Діснейленд", то беріть з собою павербанк, їжу і воду. На території зручно користуватися діснеївським додатком, який дає багато можливостей для відвідувачів. Також мандрівниця порадила заздалегідь займати місця на вечірнє шоу.