Париж сміливо можна назвати музеєм просто неба, де кожна вуличка має давню історію. Що можна безкоштовно побачити в Парижі – розповідає 24 Канал.

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Що безкоштовно подивитися у Парижі?

Символом Парижа є всесвітньо відома Ейфелева вежа, яка була відкрита у 1889 році. Мандрівники безкоштовно можуть насолоджуватися видом на вежу з площі Трокадеро чи парку Шамп-де-Марс. Однак вхід на вежу – платний.

Galeries Lafayette – унікальне місце для красивих фотографій. Всередині галереї у стилі ар-нуво, де розташовуються безліч магазинів, можна оглянути вражаючий купол і вітрини.



Galeries Lafayette / Фото Pexels

Також на даху Galeries Lafayette є тераса з панорамним видом на Париж. З тераси, вхід на яку вільний, можна побачити Ейфелеву вежу та Оперу Гарньє.

Place des Vosges – це найстаріша площа Парижа в районі Маре, оточена елегантними особняками. Це ідеальне місце для прогулянок і пікніків. Ще одне чудове місце для відпочинку – Parc Monceau.

Це мальовничий парк із романтичною атмосферою, колонадами, статуями та зеленими галявинами.



Parc Monceau / Фото з мережі

Le Petit Palais – це музей мистецтв із безкоштовним доступом до постійної колекції. Він розташований навпроти Великого палацу. Слід звернути увагу, що деякі тимчасові виставки можуть бути платними.

Після пожежі у 2019 році Собор Паризької Богоматері був відновлений та урочисто відкритий. Зовнішній огляд і територія навколо собору безкоштовні.



Собор Паризької Богоматері / Фото Pexels

Jardin du Luxembourg – це прекрасний сад у стилі бароко з фонтанами, статуями та палацом. Цей сад, вхід в який вільний, ідеально підійде для прогулянок.

Врешті-решт, Париж не можна покидати, якщо не побачив захід сонця над Сеною. Спостерігати за заходом сонця варто з набережних Сени чи мостів, як-от Пон-Ноф.