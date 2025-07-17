Блакитний грот – це культова італійська пам'ятка, але вона не для людей зі слабкими нервами, пише 24 Канал з посиланням на Express. Подружжя туристів поділилося нервовим досвідом відвідин морської печери на Капрі.

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Як туристи потрапляють до Блакитного грота?

Туристи, які приїхали на відпочинок до Італії, зняли на відео вхід до Блакитного грота. На відео видно, як невеликий човен проходить крізь вузький вхід до печери з низьким склепінням.

У кадрі видно, як люди на човні намагаючись пролізти крізь вхід, а гід вигукує: "Боже мій! Боже мій, мамма міа".

Як тільки вони опиняються всередині печери, передній кінець човна ледь не вдарився об зубчасту скелю над ним. Гід обережно використав металевий ланцюг, щоб провести човен через печеру, при цьому йому доводиться пригинатися під великим каменем поруч із собою.

Туристи поділилися досвідом мандрівки до Блакитного грота: дивіться відео

Після цього мандрівники побачили блакитну воду, що видніється на контрасті з темрявою печери. Яскраво-блакитний колір води обумовлений сонячним світлом, яке потрапляє в печеру через підводний отвір, розташований точно під гирлом печери.

Деякі користувачі мережі, які побачили відео, зізналися, що кліп змусив їх запанікувати. У мережі зійшлися на тому, що ця печера красива та водночас страшна.

Що відомо про Блакитний грот?

Блакитний грот, природна морська печера завдовжки 60 метрів і завширшки 25 метрів. Печера доступна лише тоді, коли дозволяють морські умови. Гребні човни повинні входити в печеру через гирло, яке має два метри завширшки, але лише близько метра заввишки.



Блакитний грот / Фото Ttripadvisor

Невеличкі човни перевозять максимум чотирьох пасажирів, які повинні лежати рівно, поки човнярі ведуть їх у печеру і через неї.

Туристів захоплює світло, що відбивається від води і створює блакитне сяйво. Тут також є знамениті сріблясті відблиски предметів у воді, які викликані крихітними бульбашками, що покривають зовнішню поверхню предметів під водою.

Квитки на вхід до Блакитного грота коштують 18 євро.