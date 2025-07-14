В Іспанії розташовується приголомшливе місто, яке є одним з найкращих напрямків для відпустки в серпні через свою дешевизну. Більбао є яскравим і процвітаючим місцем відпочинку з великою кількістю розваг навколо, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Куди поїхати на відпочинок в Іспанії?

Будівництво музею Соломона Гуггенхайма у 1997 році повністю змінило місто. Це один з найбільших музеїв Іспанії, який приймає понад мільйон відвідувачів на рік.

Музей є однією з багатьох визначних будівель міста, багато з яких були спроектовані престижними архітекторами. Більбао – це ідеальне поєднання авангарду та традицій, саме тому його так люблять.



Більбао / Фото Pexels

Старе місто пронизане чарівними вуличками та барами, що робить його ідеальним місцем для того, щоб насолодитися автентичною та смачною їжею.

Один з мандрівників, який побував у Більбао, описав історичний центр як "справжню перлину". За його словами, старе місто – це чарівний район вузьких вуличок, заповнених ресторанами, магазинами, кафе, церквами та ринками зі свіжими продуктами.

Ще один турист зазначив, що вся пішохідна частина Більбао просякнута історією і дуже гарними будівлями.



Більбао / Фото Pexels

Окрім того, що місто є культурною та кулінарною перлиною, воно ще й зелене, оточене мальовничими пагорбами і може похвалитися парками, такими як Dona Caslida de Itrruizar, відомим своїми ландшафтними садами, великим ставком, фонтанами й красивими скульптурами.

Якщо цього недостатньо, відпочивальники, які полюбляють пляжний відпочинок, можуть відвідати чудові пляжі Гечо всього за 30 хвилин їзди на метро.

Більбао на карті