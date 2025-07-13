Одним з таких місць у Греції є острів Наксос, де менше круїзних лайнерів і великих туристичних груп, пише 24 Канал з посиланням на Express. Наксос найбільший серед Кікладських островів і часто залишається поза увагою туристів, які прямують до більш відомих локацій поблизу.

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Який острів обрати в Греції для відпочинку?

Згідно з відгуками на TripAdvisor, багато людей вважають, що це найкращий острів для відвідування у серпні, якщо ви хочете уникнути великих натовпів.

Один з мандрівників написав, що Наксос дивовижний у серпні, а також там немає великої кількості туристів, як на Санторіні чи Міконосі.

"Пляжі прекрасні і не переповнені. Головне місто Хора чарівне і здається справжнім", – зазначив турист.



Острів Наксос / Фото Pexels

Інший мандрівник додав, що Наксос спокійний і гостинний острів.

"Ми досліджували старі руїни, займалися віндсерфінгом і їли в чудових місцевих закладах. Він досить великий, щоб дослідити його, але при цьому відчувається затишок", – йдеться у повідомленні.

Середня денна температура на Наксосі в серпні становить 28 градусів тепла. Майже щодня тут спекотно і сонячно, дощів майже не буває.



Острів Наксос / Фото Pexels

Температура моря зазвичай становить близько 25 градусів, що робить його ідеальним для плавання, дайвінгу або катання на дошці для веслування.

Острів відомий своїми піщаними пляжами, такими як Агіос Прокопіос і Плака, тихими гірськими селами, стародавніми руїнами і свіжою місцевою їжею.

Відвідувачі можуть дослідити знаменитий Храм Аполлона, відправитися у похід або спробувати водні види спорту.

Острів Наксос на карті