Путівник TasteAtlas визначив найкращу кухню світу за допомогою аналізу оцінок користувачів на своєму сайті, пише 24 Канал. Грецька кухня виявилася найкращою серед цілої сотні.

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Яка кухня найкраща у світі

TasteAtlas проаналізував 477 287 оцінок для 15 478 продуктів у своїй базі даних. На вершині кулінарного рейтингу опинилася популярна серед туристів Греція, отримавши 4,6 з 5 зірок.

Серед кулінарних шедеврів – фісташки Fystiki Aeginas (особливий вид грецьких фісташок), оливкова олія Finiki Lakonias та квасоля Fava з Санторіні.



Грецька кухня найкраща у світі / Фото Pexels

Друге місце в рейтингу дісталося Італії з оцінкою 4,59. У путівнику зазначено, що обов'язковими стравами в Італії є сир пармезан, джандуджа (солодка вершкова паста з шоколаду та фундука, найвідомішим брендом якої є "Нутелла") та неаполітанська піца.

Трійку лідерів замикає мексиканська кухня з оцінкою 4,52.

У рейтингу знайшлося місце для України, чия кухня посіла 44 місце у світі з оцінкою 4,17. За версією TasteAtlas, в Україні варто спробувати вареники, сирники, пампушки та котлети по-київськи "вершками" кулінарії.