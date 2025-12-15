Однак туристичне видання Time Out провело дослідження і дізналося, яке ж місто світу найдорожче для повсякденного життя, пише 24 Канал. Дослідження не охоплювало вартість оренди житла чи продуктів харчування
Дивіться також Монако і не тільки: найкрасивіші міста, де проводять гонки Формули-1
Яке місто найдорожче у світі?
Щоб визначити найдорожче місто, журналісти враховували ціни на повсякденні розваги, зокрема відвідування ресторанів, кав'ярень, барів, нічних клубів, а також кінотеатрів, виставок, театрів, комедійних вистав та концертів.
Наприклад, Лондон є відомим місцем з високими цінами на оренду квартир і регулярно займає високі позиції в рейтингах міст за рівнем витрат. Але культурна сфера міста славиться своєю доступністю завдяки великій кількості дешевих або безкоштовних художніх галерей і музеїв. Саме тому Лондон посідає тринадцяте місце в рейтингу найдорожчих міст світу.
Сеул / Фото Pexels
Згідно з опитуванням місцевих жителів, найдорожче жити в Сеулі, столиці Південної Кореї. Лише 30% респондентів, які проживають тут, заявили, що поїсти в ресторані можна за доступною ціною, 27% сказали те саме про вечірні розваги, а лише 21% вважають, що випити напої можна дешево. Найдешевше в місті – це випити каву, але навіть у цьому випадку менше половини (43%) місцевих жителів Сеула вважають, що це доступно за ціною.
Коли найкраще їхати в Сеул?
Як пише Lonely Planet, Сеул, що має помірний континентальний клімат, відомий суворими зимами та спекотними літами.
Зазвичай влітку до Сеула приїжджає найбільше іноземних туристів, що ще більше переповнює і без того переповнене місто. Однак останніми роками весна та осінь, з їх привабливою погодою, також стали популярними сезонами для відвідування міста.
Топ-10 найдорожчих міст світу
- Сеул (Південна Корея)
- Стамбул (Туреччина)
- Осло (Норвегія)
- Стокгольм (Швеція)
- Кіото (Японія)
- Афіни (Греція)
- Сідней (Австралія)
- Окленд (Нова Зеландія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Брисбен (Австралія)
Що відомо про найдорожчі міста світу?
Нещодавно Женеву було визнано найшикарнішим містом Європи. Місто відрізняється високими цінами на воду й обіди, а також великою кількістю п'ятизіркових готелів.
Цікаво те, що до рейтингу шикарних міст також увійшов швейцарський Цюрих, посівши четверте місце. Не так давно його було визнано найдорожчим містом світу у 2025 році за індексом вартості життя, складеним Numbeo.
Однак Швейцарія – це не єдине місце світу, де дуже дорого. Як свідчать дані аналітиків, Сінгапур також входить до списку найдорожчих місць за вартістю життя у 2025 році. Серед найдорожчих місць для відпочинку знайшлося місце Ісландії, де середні витрати становлять понад 400 доларів на день.