Однак туристичне видання Time Out провело дослідження і дізналося, яке ж місто світу найдорожче для повсякденного життя, пише 24 Канал. Дослідження не охоплювало вартість оренди житла чи продуктів харчування

Яке місто найдорожче у світі?

Щоб визначити найдорожче місто, журналісти враховували ціни на повсякденні розваги, зокрема відвідування ресторанів, кав'ярень, барів, нічних клубів, а також кінотеатрів, виставок, театрів, комедійних вистав та концертів.

Наприклад, Лондон є відомим місцем з високими цінами на оренду квартир і регулярно займає високі позиції в рейтингах міст за рівнем витрат. Але культурна сфера міста славиться своєю доступністю завдяки великій кількості дешевих або безкоштовних художніх галерей і музеїв. Саме тому Лондон посідає тринадцяте місце в рейтингу найдорожчих міст світу.



Сеул / Фото Pexels

Згідно з опитуванням місцевих жителів, найдорожче жити в Сеулі, столиці Південної Кореї. Лише 30% респондентів, які проживають тут, заявили, що поїсти в ресторані можна за доступною ціною, 27% сказали те саме про вечірні розваги, а лише 21% вважають, що випити напої можна дешево. Найдешевше в місті – це випити каву, але навіть у цьому випадку менше половини (43%) місцевих жителів Сеула вважають, що це доступно за ціною.

Коли найкраще їхати в Сеул?

Як пише Lonely Planet, Сеул, що має помірний континентальний клімат, відомий суворими зимами та спекотними літами.

Зазвичай влітку до Сеула приїжджає найбільше іноземних туристів, що ще більше переповнює і без того переповнене місто. Однак останніми роками весна та осінь, з їх привабливою погодою, також стали популярними сезонами для відвідування міста.

Топ-10 найдорожчих міст світу

Сеул (Південна Корея) Стамбул (Туреччина) Осло (Норвегія) Стокгольм (Швеція) Кіото (Японія) Афіни (Греція) Сідней (Австралія) Окленд (Нова Зеландія) Мюнхен (Німеччина) Брисбен (Австралія)

Що відомо про найдорожчі міста світу?