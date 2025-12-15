Тенерифе – це один з найпопулярніших Канарських островів та ідеальне місце для відпочинку в січні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

З температурою 22 градуси тепла, яка вища, аніж у більшості інших частин Європи, цей острів є популярним місцем для зимового відпочинку. Чому на Канарах тепло навіть взимку, можна пояснити розташуванням островів біля північно-західного узбережжя Африки.

Тенерифе, найбільший з Канарських островів, також популярний завдяки сонячній погоді, пляжам і вулкану Тейде, що в центрі острова.



Тенерифе / Фото Pexels

Незалежно від того, чи хочете ви просто полежати і відпочити на сонці, чи шукаєте пригод в аквапарку світового класу, на цьому острові кожен знайде щось для себе. Одне з місць, яке обов'язково варто відвідати, – це пляж Playa del Duque, відомий своєю кришталево чистою водою.

Для любителів гострих відчуттів ідеальним місцем є аквапарк Siam Park, який завоював міжнародну репутацію, і пропонує величезний вибір епічних гірок. На тлі тайської архітектури, а також від звивистих річок до гірок вільного падіння, парк є єдиним у своєму роді.

Чому туристи відвідують Тенерифе в січні?

Як пише туристичне видання Lonely Planet, січень на Тенерифе – це час спостереження за китами та великими хвилями. Також у цей час блакитне небо радує любителів зимового сонця.

Водночас січень – це найсухіший місяць, і пляжі наповнюються мандрівниками, які прагнуть засмагнути, тоді як місцеві через "холод" уникають такого дозвілля.

Окрім того, різдвяні святкування на острові переходять у новий рік на День трьох королів (Día de los Reyes Magos) 6 січня, з парадами і подарунками.

