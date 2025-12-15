Тенерифе – це один з найпопулярніших Канарських островів та ідеальне місце для відпочинку в січні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Куди поїхати на відпочинок у 2026 році?
З температурою 22 градуси тепла, яка вища, аніж у більшості інших частин Європи, цей острів є популярним місцем для зимового відпочинку. Чому на Канарах тепло навіть взимку, можна пояснити розташуванням островів біля північно-західного узбережжя Африки.
Тенерифе, найбільший з Канарських островів, також популярний завдяки сонячній погоді, пляжам і вулкану Тейде, що в центрі острова.
Тенерифе / Фото Pexels
Незалежно від того, чи хочете ви просто полежати і відпочити на сонці, чи шукаєте пригод в аквапарку світового класу, на цьому острові кожен знайде щось для себе. Одне з місць, яке обов'язково варто відвідати, – це пляж Playa del Duque, відомий своєю кришталево чистою водою.
Для любителів гострих відчуттів ідеальним місцем є аквапарк Siam Park, який завоював міжнародну репутацію, і пропонує величезний вибір епічних гірок. На тлі тайської архітектури, а також від звивистих річок до гірок вільного падіння, парк є єдиним у своєму роді.
Чому туристи відвідують Тенерифе в січні?
Як пише туристичне видання Lonely Planet, січень на Тенерифе – це час спостереження за китами та великими хвилями. Також у цей час блакитне небо радує любителів зимового сонця.
Водночас січень – це найсухіший місяць, і пляжі наповнюються мандрівниками, які прагнуть засмагнути, тоді як місцеві через "холод" уникають такого дозвілля.
Окрім того, різдвяні святкування на острові переходять у новий рік на День трьох королів (Día de los Reyes Magos) 6 січня, з парадами і подарунками.
Де відпочити на Канарах?
Канарські острови – це ідеальне місце для втечі від холодної зими. Окрім Тенерифе, у цьому куточку Іспанії вартий уваги острів Грасіоса, який є ідеальним місцем для тихого відпочинку без автомобілів і масового туризму.
Іншим місцем на Канарах, яке рекомендують мандрівникам, є острів Гомера. Темпла погода дозволяє насолоджуватися активним відпочинком на свіжому повітрі.
Та слід звернути увагу, що через надмірний туризм Канарські острови потрапили до списку місць, які не варто відвідувати у 2026 році.