Виявилося, що найдорожчим містом світу у 2025 році є не Нью-Йорк чи Лондон. Новий індекс вартості життя показує, що швейцарські міста очолюють рейтинг, а Цюрих – найдорожчий, пише 24 Канал з посиланням на Travel + Leisure.

Яке місто найдорожче у світі?

Згідно з індексом вартості життя за перше півріччя 2025 року, складеним Numbeo, швейцарський Цюрих визнано найдорожчим містом для проживання на Землі.

Індекс "вимірює відносні ціни на споживчі товари та послуги, включаючи продукти харчування, транспорт та комунальні послуги, але не враховує витрати на житло, такі як орендна плата або іпотечні платежі".

Сайт використовує Нью-Йорк як базове місто (з індексом 100) для розрахунку індексу вартості життя в інших містах світу. Відносно цього Цюрих отримав 112,5 балів, що, за словами компанії, "свідчить про те, що щоденні витрати" вищі, ніж у Нью-Йорку.

Що стосується витрат на проживання, мешканці Цюриха платять одні з найвищих цін на продукти харчування у світі і повинні викладати чимало грошей, щоб поїсти в ресторанах.



Цюрих / Фото Pexels

Але Цюрих не єдине дороге місто у Швейцарії. Насправді всі шість найдорожчих міст розташовуються у Швейцарії, включаючи Женеву на другому місці, за якою йдуть Базель, Лозанна, Лугано і Берн.

Нью-Йорк посів 7 місце, за ним йдуть Рейк'явік (Ісландія), Гонолулу та Сан-Франциско, які замикають першу десятку.

В цілому Цюрих, безсумнівно, є дорогим містом, але є деякі сфери, де він насправді має відносно доступні ціни. Наприклад, індекс орендної плати в місті становить лише 68,1 (для порівняння, індекс орендної плати в Нью-Йорку становить 100).

Для мандрівників, які шукають більш доступні міста в Європі, є хороші новини. Решта європейських міст в списку мали індекс вартості життя нижче 100, включаючи такі популярні напрямки, як Осло, Лондон, Копенгаген, Амстердам, Париж та інші.

На іншому кінці рейтингу опинилося місто Коїмбатур в Індії, яке мало найнижчий індекс вартості життя у світі – 17,1. За ним слідували індійські міста Індор і Лакхнау, а також Лахор у Пакистані.

Що варто знати про Цюрих?

Цюрих – це місто, яке пропонує щось для кожного, незалежно від того, чи ви любитель історії або природи, чи гурман.

Плануючи відпустку в Цюриху, слід звернути увагу, що це порівняно невелике місто, яке можна легко оглянути за два – три дні, пише Lonely Planet. Житло варто бронювати заздалегідь, особливо в пік туристичного сезону.

Якщо ви шукаєте жвавий район, щоб відчути місцеву культуру, рекомендую зупинитися в Kreis 4 або 5. Ці райони відомі своїм вуличним мистецтвом, барами та різноманітною кухнею.

