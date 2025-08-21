Щорічні рейтинги британських аналітиків з Economist Intelligence Unit та американських із Mercer дають можливість оцінити вартість життя у різних містах світу. То які міста вважають найдорожчими та що змушує мешканців витрачати так багато грошей – розповідає 24 Канал з посиланням на Techpoint Africa.

Які міста є найдорожчими у світі за вартістю життя у 2025 році?

Сінгапур



Сінгапур найкрасивіший у вечірніх вогниках / Фото Pexels

Місто-держава, що роками очолює рейтинги найдорожчих міст у світі за вартістю життя. Репутація Сунгапуру щодо безпеки та правового порядку має свою ціну, яка "торкається" майже кожного аспекту повсякденного життя. Житло, транспорт, їжа – тут майже все коштує дорожче.

Середня вартість однокімнатної квартири в центрі міста – від 3 000 до 4 500 доларів. Скромний автомобіль у Сінгапурі може коштувати понад 100 тисяч доларів. Майже всі продукти харчування та предмети домашнього вжитку – імпортні, тому й коштують відповідно.

Цюрих, Швейцарія



Традиційна архітектура Цюриха / Фото Pexels

Цюрих називають вишуканим, мирним і квітучим містом. Проте як для мешканців, так і для іноземців це також одне з найдорожчих міст для підтримки навіть скромного способу життя.

Орендувати однокімнатну квартиру в центрі міста коштує 2,5 – 3,8 тисячі доларів. Ціни на продукти харчування високі, особливо на м'ясо та фасовані продукти. Проста вечеря поза домом може коштувати від 25 до 40 доларів з особи. На проїзд у транспорті за місяць доводиться витрачати близько 90 – 110 доларів.

Женева, Швейцарія



Женева та її мальовниче озеро / Фото Pexels

Це місто можна описати двома словами: "тиха розкіш". У Женеві дуже спокійно, безпечно та можна щодня милуватися неймовірною природою. Місто, де розташовані такі глобальні організації, як Організація Об'єднаних Націй та Всесвітня організація охорони здоров'я, приваблює дипломатів та спеціалістів з високим рівнем доходу. З таким попитом життя у місті не може бути доступним.

Однокімнатна квартира в центрі міста коштує 2 700 – 4 000 доларів на місяць. Товари першої необхідності, такі як м'ясо, молочні продукти та засоби особистої гігієни, є одними з найдорожчих у Європі. Звичайна вечеря в ресторані коштує від 30 до 40 доларів з особи.

Нью-Йорк, США



Висотні будинки та офісні центри в Нью-Йорку / Фото Pexels

Це найдорожче місто в США, яке регулярно входить до рейтингу найдорожчих у світі. Високий попит на житло і швидкий темп життя постійно впливають на зростання цін.

Середня орендна плата на Мангеттені – від 3,5 до 5 тисяч доларів. Та варто зазначити, що навіть віддалені райони, як-от Бруклін і Квінз, у ціні не надто відстають. Власне, оренда залишається найбільшим тягарем для більшості мешканців.

Продукти харчування, комунальні послуги та предмети домашнього вжитку тут коштують дорожче, ніж у середньому по США. Бути власником авто дорого через страховку, ціни за пальне та паркування, дорого. Їздити на метро виходить значно дешевше – безліміт на місяць коштує 132 долари.

Гонконг



Вигляд на висотний Гонконг / Фото Pexels

Гонконг, який вважається особливим адміністративним районом Китаю, у світі відомий, як "місто майбутнього". Тут якщо будуть житло, то переважно хмарочоси, а якщо запускають новий транспорт, то переважно вузький і двоповерховий.

А ще Гонконг давно відомий своїми захмарними цінами на нерухомість. Власний простір тут – це справжня розкіш. Навіть компактні квартири коштують дуже дорого, особливо в центральному районі. Для простих мешканців оренда повноцінного житла є навіть непосильною, тому вони живуть у так званих "квартирах-трунах".

Середня вартість однокімнатної квартири в центрі – від 2 800 до 4 500 доларів на місяць. Річ у тім, що попит на житло не зникає, а землі, придатної для забудови, дуже мало.

Які міста найдорожчі у Європі?

Популярна база даних Numbeo часто оновлює дані про ціни на нерухомість та вартість життя у Європі. Станом на середину 2025 року найдорожче місто в Європі – Цюрих. Загалом до десятки увійшли (місто – індекс вартості життя):

Цюрих, Швейцарія – 93,2;

Женева, Швейцарія – 90,6;

Базель, Швейцарія – 83,9;

Лозанна, Швейцарія – 83,4;

Лугано, Швейцарія – 79,1;

Лондон, Велика Британія – 77,9;

Берн, Швейцарія – 77,2;

Рейк'явік, Ісландія – 76,3;

Амстердам, Нідерланди – 67,6;

Копенгаген, Данія – 66,4.



Цюрих на заході сонця / Фото Pexels

Варто зазначити, що загалом рейтинг містить інформацію про 171 місто Європи, серед яких є і українські міста:

Київ – 165 місце з індексом 22,6;

Дніпро – 166 місце з індексом 21,2;

Львів, Україна – 168 місце з індексом 19,5;

Одеса, Україна – 170 місце з індексом 17,7;

Харків – 171 місце з індексом 16,3.

Отже, за даними Numbeo, найдорожче місто в Україні – Київ.



Вигляд на Київ / Фото Pexels

Які міста найдорожчі у країнах, де живе багато українців?

Польща



Історична частина Варшави / Фото Pexels

Найдорожче місто в Польщі як за цінами на житло, так і за вартістю життя, – Варшава. Там найдорожчий квадратний метр у країні та динамічний ринок оренди, що дуже впливає на загальну картину.

За липневими даними на Greenlove.pl, квадрат нового житла в районі Середмістя коштує в середньому 22,7 тисячі злотих. Орієнтовний бюджет для проживання одного мешканця складає 2,6 тисячі злотих без урахування орендної плати. Сім'я з чотирьох осіб повинна розраховувати на витрати в розмірі 8,8 тисячі злотих.

Німеччина



Центральна площа Мюнхена / Фото Pexels

Найдорожче місто в Німеччині – Мюнхен, яке посідає першу сходинку вже не один рік. За даними онлайн-платформи з пошуку доступного житла uhomes.com, середня сума щомісячних витрат одного мешканця – 1076 євро без плати за житло. Однокімнатна квартира в центрі міста коштує 1,4 тисячі євро на місяць, а за межами центру – 1,2 тисячі євро.

Канада



Міська атмосфера Ванкувера / Фото Pexels

Найдорожче місто в Канаді – Ванкувер. За даними 360lending.са, середня орендна плата за однокімнатну квартиру становить 2 500 канадських доларів. Комунальні послуги "тягнуть" ще 150 – 250 доларів. Продуктова корзина на місяць коштує від 350 до 500 доларів.

Варто зазначити, що в деяких звітах Торонто випереджає Ванкувер. Там оренда однокімнатного житла коштує приблизно так само.