Звання першого українця, який побував у всіх країнах світу, Симоненко здобув у вересні 2018 року. Представник Національного реєстру рекордів України вручив мандрівнику диплом на острові Пасхи у Чилі. Костянтин завжди хотів, щоб саме це місце стало фінальним у його мандрівці, розповідає 24 Канал до Дня Незалежності України.

Як українцю вдалося так багато подорожувати?

В інтерв'ю "BBC Україна" Костянтин зізнався, що подорожі світом – це його дитяча мрія. Ще в дитинстві він вивчав карти і хотів коли-небудь побувати у найвіддаленіших куточках нашої планети. Як тільки у Симоненка з'явилася фінансова можливість, він взявся за реалізацію цієї мрії. При цьому, мандрівник зруйнував стереотип, що подорожі – це лише для неодружених людей, які працюють віддалено. Симоненко одружений, має двох дітей і є співвласником юридичної компанії. Та це ніколи не заважало йому мандрувати.

Те саме стосується і фінансів. Багато українців вважають, що подорожі – це дуже дорого. Однак, на думку Симоненка, це всього лиш питання пріоритетів. Чимало людей заробляють достатньо для того, що подорожувати, але не роблять цього.

У мене, наприклад, недорогий годинник, бо я не розумію, як можна на руці носити годинник, вартістю квитка в Австралію. Краще ж купити квиток і полетіти,

– наводить слова мандрівника "О, море".



Українець став мандрівником-рекордсменом на острові Пасхи / Фото з фейсбуку Костянтина Симоненка

Які цікаві або трешові історії траплялися з мандрівником?

У листопаді 2015 року терористи захопили готель у Бамоко, столиці Малі, й взяли 170 людей у заручники, а 20 – вбили. Костянтин виселився з цього готелю всього за 2 години до трагічних подій.

Українця відправили у нокаут і пограбували прямо на центральній площі у Венесуелі. Грабіжники забрали гроші, фотоапарат і рюкзак.

У Сомалі Костянтин летів як механік по робочій візі, оскільки туристичних віз ця держава не видавала.

Візами у карликовій державі в Океанії Науру займався лише один чиновник, якому українець писав листи 3 місяці. Після марного очікування Костянтин зателефонував у місцевий готель і попросив допомоги у людей. Працівники готелю зайшли додому до службовця, який видає візи, розповіли йому про це, і через 15 хвилин віза була готова.

Костянтин зберігав на телефоні близько 200 картинок з базовими предметами на кшталт сигарет, води, їжі, аеропорту, щоб показувати місцевим у країнах, де не знають англійської.



У подорожах мандрівник став більш толерантним до інших / Фото з фейсбуку Костянтина Симоненка

Як подорожі змінюють людину?

У подорожах Симоненко навчився толерантності, адже постійно зіштовхувався з людьми різних релігій та культур. Перебуваючи наодинці за тисячі кілометрів від дому, мандрівник став більш впевненим у собі, адже знав, що може покладатися лише на себе самого. Та що найважливіше – Симоненко зрозумів, як сильно любить Україну. Він навіть зізнався, що найулюбленіша частина подорожі – це повернення додому.

Це особливий кайф, коли подорож закінчена, я виконав все, що запланував на маршруті, і я лечу додому, де мене чекає кохана дружина і діти,

– розповів мандрівник.

Саме Україну мандрівник вважає найкращою країною у світі. Він пояснює це тим, що у нас нема природних катаклізмів, тропічних хвороб та жахливої кримінальної ситуації, яка буває в інших країнах.

У 2021 році мандрівник видав книгу "Два мільйони кілометрів до мрії", у якій поділився спостереженнями зі своїх мандрів. У 2018 році він казав, що не планує зупинятися, адже деякі країни варті того, аби відвідувати їх по кілька разів. Наприклад, Індія відкрилася українцю лише з другої мандрівки. В Австралії Костянтин був вже 4 рази, але цього не достатньо, щоб дослідити цю країну повністю.