Ежегодные рейтинги британских аналитиков из Economist Intelligence Unit и американских из Mercer дают возможность оценить стоимость жизни в разных городах мира. Так какие города считают самыми дорогими и что заставляет жителей тратить так много денег – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Techpoint Africa.

Интересно "Лучшее – это возвращаться домой": как украинец объездил все страны мира

Какие города являются самыми дорогими в мире по стоимости жизни в 2025 году?

Сингапур



Сингапур самый красивый в вечерних огоньках / Фото Pexels

Город-государство, годами возглавляет рейтинги самых дорогих городов в мире по стоимости жизни. Репутация Сунгапура по безопасности и правового порядка имеет свою цену, которая "касается" почти каждого аспекта повседневной жизни. Жилье, транспорт, еда – здесь почти все стоит дороже.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в центре города – от 3 000 до 4 500 долларов. Скромный автомобиль в Сингапуре может стоить более 100 тысяч долларов. Почти все продукты питания и предметы домашнего обихода – импортные, поэтому и стоят соответственно.

Цюрих, Швейцария



Традиционная архитектура Цюриха / Фото Pexels

Цюрих называют изысканным, мирным и цветущим городом. Однако как для жителей, так и для иностранцев это также один из самых дорогих городов для поддержания даже скромного образа жизни.

Арендовать однокомнатную квартиру в центре города стоит 2,5 – 3,8 тысячи долларов. Цены на продукты питания высокие, особенно на мясо и фасованные продукты. Простой ужин вне дома может стоить от 25 до 40 долларов с человека. На проезд в транспорте за месяц приходится тратить около 90 – 110 долларов.

Женева, Швейцария



Женева и ее живописное озеро / Фото Pexels

Этот город можно описать двумя словами: "тихая роскошь". В Женеве очень спокойно, безопасно и можно ежедневно любоваться невероятной природой. Город, где расположены такие глобальные организации, как Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения, привлекает дипломатов и специалистов с высоким уровнем дохода. С таким спросом жизнь в городе не может быть доступной.

Однокомнатная квартира в центре города стоит 2 700 – 4 000 долларов в месяц. Товары первой необходимости, такие как мясо, молочные продукты и средства личной гигиены, являются одними из самых дорогих в Европе. Обычный ужин в ресторане стоит от 30 до 40 долларов с человека.

Нью-Йорк, США



Высотные дома и офисные центры в Нью-Йорке / Фото Pexels

Это самый дорогой город в США, который регулярно входит в рейтинг самых дорогих в мире. Высокий спрос на жилье и быстрый темп жизни постоянно влияют на рост цен.

Средняя арендная плата на Манхэттене – от 3,5 до 5 тысяч долларов. Но стоит отметить, что даже отдаленные районы, например Бруклин и Квинс, в цене не слишком отстают. Собственно, аренда остается самым большим бременем для большинства жителей.

Продукты питания, коммунальные услуги и предметы домашнего обихода здесь стоят дороже, чем в среднем по США. Быть владельцем авто дорого из-за страховки, цены за топливо и парковки, дорого. Ездить на метро получается значительно дешевле – безлимит в месяц стоит 132 доллара.

Гонконг



Вид на высотный Гонконг / Фото Pexels

Гонконг, который считается особым административным районом Китая, в мире известен, как "город будущего". Здесь если будут жилье, то преимущественно небоскребы, а если запускают новый транспорт, то преимущественно узкий и двухэтажный.

А еще Гонконг давно известен своими заоблачными ценами на недвижимость. Собственное пространство здесь – это настоящая роскошь. Даже компактные квартиры стоят очень дорого, особенно в центральном районе. Для простых жителей аренда полноценного жилья является даже непосильной, поэтому они живут в так называемых "квартирах-трунах".

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в центре – от 2 800 до 4 500 долларов в месяц. Дело в том, что спрос на жилье не исчезает, а земли, пригодной для застройки, очень мало.

Какие города самые дорогие в Европе?

Популярная база данных Numbeo часто обновляет данные о ценах на недвижимость и стоимость жизни в Европе. По состоянию на середину 2025 года самый дорогой город в Европе – Цюрих. Всего в десятку вошли (город – индекс стоимости жизни):

Цюрих, Швейцария – 93,2;

Женева, Швейцария – 90,6;

Базель, Швейцария – 83,9;

Лозанна, Швейцария – 83,4;

Лугано, Швейцария – 79,1;

Лондон, Великобритания – 77,9;

Берн, Швейцария – 77,2;

Рейкьявик, Исландия – 76,3;

Амстердам, Нидерланды – 67,6;

Копенгаген, Дания – 66,4.



Цюрих на закате / Фото Pexels

Стоит отметить, что в целом рейтинг содержит информацию о 171 городе Европы, среди которых есть и украинские города:

Киев – 165 место с индексом 22,6;

Днепр – 166 место с индексом 21,2;

Львов, Украина – 168 место с индексом 19,5;

Одесса, Украина – 170 место с индексом 17,7;

Харьков – 171 место с индексом 16,3.

Итак, по данным Numbeo, самый дорогой город в Украине – Киев.



Вид на Киев / Фото Pexels

Какие города самые дорогие в странах, где живет много украинцев?

Польша



Историческая часть Варшавы / Фото Pexels

Самый дорогой город в Польше как по ценам на жилье, так и по стоимости жизни, – Варшава. Там самый дорогой квадратный метр в стране и динамичный рынок аренды, что очень влияет на общую картину.

По июльским данным на Greenlove.pl, квадрат нового жилья в районе Средместья стоит в среднем 22,7 тысячи злотых. Ориентировочный бюджет для проживания одного жителя составляет 2,6 тысячи злотых без учета арендной платы. Семья из четырех человек должна рассчитывать на расходы в размере 8,8 тысячи злотых.

Германия



Центральная площадь Мюнхена / Фото Pexels

Самый дорогой город в Германии – Мюнхен, который занимает первую строчку уже не один год. По данным онлайн-платформы по поиску доступного жилья uhomes.com, средняя сумма ежемесячных расходов одного жителя – 1076 евро без платы за жилье. Однокомнатная квартира в центре города стоит 1,4 тысячи евро в месяц, а за пределами центра – 1,2 тысячи евро.

Канада



Городская атмосфера Ванкувера / Фото Pexels

Самый дорогой город в Канаде – Ванкувер. По данным 360lending.са, средняя арендная плата за однокомнатную квартиру составляет 2 500 канадских долларов. Коммунальные услуги "тянут" еще 150 – 250 долларов. Продуктовая корзина на месяц стоит от 350 до 500 долларов.

Стоит отметить, что в некоторых отчетах Торонто опережает Ванкувер. Там аренда однокомнатного жилья стоит примерно так же.