Про нюанси, які варто знати тим українцям, які збираються відвідати Південну Корею, розповіла користувачка тіктоку @kristikuzenko, інформує 24 Канал.

Які факти треба знати українським туристам про Південну Корею?

У Південній Кореї Google Maps не прокладають маршрути. Щоб знайти шлях від точки "А" до точки "Б", треба завантажити на телефон корейські аналоги – NAVER Map або KakaoMap.

У багатьох ресторанах не раді відвідувачам, які приходять наодинці. Самотнього гостя можуть випровадити з закладу або змусять купувати порцію на двох.

На шопінг обов'язково візьміть з собою паспорт. У багатьох магазинах прямо на місці вирахують з чека податки, і ви заплатите менше. Ще один цікавий факт – у Південній Кореї можна легко отримати безкоштовну косметику за підписку. У Сеулі популярними є pop-up stores – це маленькі магазини, які відкриваються на кілька днів або тижнів, щоб привернути увагу покупців. Вони пропонують клієнтам підписатися на їхні соцмережі і отримати подарунки. Однак у pop-up stores популярних брендів можуть бути великі черги або навіть онлайн-запис.

Ще кілька важливих для українців фактів:

розетки у Південній Кореї такі як у нас, тому ніякі адаптери не потрібні;

не у всіх магазинах та закладах працює безконтактна оплата, тому треба носити з собою фізичну банківську картку;

обов'язково майте з собою готівку, бо вона знадобиться для оплати проїзд у громадському транспорті та щоб розрахуватися на ринках чи за вуличну їжу. За словами Крістіни, 50 – 100 доларів готівки на тиждень вистачить;

у Сеулі є багато точок з безкоштовним Wi-Fi, але до нього складно доєднатися, бо код авторизації не приходить на українські номери. Краще завантажити додаток і купити електронну SIM-картку.

Куди обов'язково треба сходити у Сеулі?

Сеул – це столиця і найбільше місто Південної Кореї. Тут є багато місць, які точно вартують уваги. Видання Bon Traveler назвало лише декілька з них.