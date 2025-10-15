Британка Ерін Вакс 4 роки прожила у Парижі і поділилася найкращими локаціями у місті, які варто побачити і тим, хто вперше відвідує французьку столицю, і тим, хто був тут не раз. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Які місця у Парижі радить побачити місцева мешканка?

За словами Ерін, Париж для туристів, і Париж для місцевих – це різні міста. Вони відрізняються навіть по вартості, адже місцеві не ходять у переоцінені ресторани, які орієнтуються на туристів. Ерін закликає в жодному разі не купувати круасани дорожче ніж за 2 євро.

Улюблений музей дівчини – музей Родена, в якому зібрана колекція робіт французького скульптора. Вона називає його "тихою гаванню посеред міста". Черги тут не такі, як у Луврі чи Музеї д'Орсе, а колекція нічим не гірша.

У 14-му районі міста розташовані паризькі катакомби – це місце непопулярне серед туристів, але дуже цікаве. Також варто відвідати унікальний артцентр Ateliers des Lumières, Інститут арабського світу та музей парфумів.

Пікнік не варто організовувати у таких популярних садах як Тюїльрі чи Люксембурзький, адже у сонячну погоду там просто ніде яблуку впасти. Ерін більше любить парк Бютт-Шомон, який розташований у східній частині Парижу. Тут є озеро та скелі, які нагадують декорації з фільму "Парк Юрського періоду". Поблизу парку можна знайти багато нових кав'ярень, які відкрилися у цьому районі нещодавно. Ерін радить відвідати "Oh My Cappuccino".

Де поїсти у Парижі?

Щоб потрапити у пекарні зі справжньою французькою атмосферою і найсмачнішою випічкою, треба проїхатись до спальних районів – дівчина радить округи 15 і 9. Оберіть найбільш занедбану на вигляд пекарню, і саме там ви скуштуєте найсмачніші круасани. Ще краще прийти о 7 ранку, коли їх лише витягли з печі.

Чудовий бар, який обожнюють місцеві, – Le Pavillon des Canaux. Він розташований на каналі Сен-Мартен. Вдень тут подають бранчі, а ввечері у барі панує атмосфера домашньої вечірки.

У пошуку найсмачнішого обіду вирушайте на вулицю Faubourg-Poissonnière – саме тут розташовані заклади з найкращою кухнею у Парижі.



Панорама на Париж / Фото Chris Molloy, Pexels

Якщо ви дуже хочете піднятися на Ейфелеву вежу, то українська мандрівниця розповіла про ціни та інші важливі нюанси, які потрібно знати.

Коли найкраще їхати у Париж?

Видання Condé Nast Traveler назвало найкращий час для бюджетної подорожі у Париж. Щоб не влетіти у копієчку і при цьому побачити столицю Франції, поїздку слід планувати на період з середини листопада по середину грудня. У цей час нема канікул, свят і великих подій у Парижі, а тому ціни на переліт та проживання значно менші, аніж у високий сезон.

Ще один плюс міжсезоння полягає у меншій кількості туристів. Це означає, що черги до популярних місць будуть меншими.