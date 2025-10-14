Виявляється, про літню відпустку варто задуматися значно раніше, аніж влітку. Про це 24 Каналу розповіли українські турагентки.

Коли найкраще бронювати літній відпочинок?

Багато туристів чекають до останнього, щоб зловити так звані гарячі тури. Мовляв, тоді можна добряче зекономити і полетіти у 5-зірковий готель за копійки. Насправді це не так. "Гарячих турів" взагалі не існує – під їхнім виглядом продають неякісні пропозиції, якими ніхто не зацікавився.

За словами директорки туристичної агенції "Турмапа" Катерини Козлової, найкращий час, щоб забронювати тур на літо – листопад. Саме у цьому місяці стартує раннє бронювання і готелі виставляють прайс на наступне літо.

Якщо ви в листопаді бачите, що ціни на наступне літо такі самі, як були до цього, то це означає, що потім ціна буде ще вищою,

– пояснила Катерина.

Вона розповіла, як минулого року у листопаді забронювала туристам готель на Майорці за 480 євро, а за кілька тижнів до заїзду номери в ньому коштували вже від 700 євро.

Директорка агенції "Полечу, куди хочу!" Наталя Якименко зазначила, що раннє бронювання дозволяє не лише добряче зекономити, а й обрати серед найкращих варіантів. Зазвичай усі хороші готелі влітку вже заброньовані, адже туристи викупили їх ще восени чи взимку.

Тож, якщо ви точно знаєте, що влітку полетите на море, подумайте про відпочинок заздалегідь. До того ж забронювати його можна, внісши 10% від вартості, а решту суми – вже перед вильотом.

