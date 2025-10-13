Експерти популярного туристичного видання Lonely Planet поділилися порадами, які допоможуть мандрівницям перебувати у безпеці. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також 5 нюансів, які треба знати перед тим, як підійматися на Ейфелеву вежу

Як комфортно подорожувати наодинці?

1. Шукайте житло, де власниця – жінка. Експертки радять бронювати житло у жінок, а ще краще – у тих, на фото з домашніми улюбленцями.

2. Почніть з малого. Не варто одразу вирушати на край світу – спершу спробуйте сама поїхати у сусіднє місто. Якщо навіть така подорож – виклик, то почніть зі ще меншого. Наприклад, самостійний похід у кіно чи театр. Дайте собі можливість навчитися наодинці відкривати нові місця і переживати нові емоції.

3. Ночуйте в хостелах. У хостелах можна познайомитися з новими людьми, зустріти жінок, які також подорожують наодинці. Це дасть можливість обмінятися цікавими маршрутами та розповісти одна одній про відкриття у новому місті.

4. Забронюйте групові екскурсії. Якщо ви боїтеся надовго залишатися сама, то забронюйте на кожен день групові екскурсії, у яких ви зможете познайомитися з іншими туристами.

5. Створіть окремий плейлист. Щоб створити особливу атмосферу під час подорожі, підготуйте окремий плейлист з пісень, які згодом асоціюватимуться у вас з цією мандрівкою. Але будьте обережні – не слухайте музику надто гучно, щоб чути звуки навколо.

6. Візьміть з собою книгу. Довга дорога потягом, очікування в закладі на страви чи затримка рейсу – цей час можна зробити значно приємнішим, якщо мати цікаву книгу під рукою. Крім того, книга убезпечить вас від розмов з незнайомцями, якщо ви їх не прагнете.

7. Будьте уважними. Подорожі на самоті вимагають максимальної усвідомленості і присутності "тут" і "зараз". Постарайтеся обмежити час, який ви проводите у телефоні.

Цікаво Найкраще, що бачили: досвідчені турагенти розсекретили улюблені місця для подорожей

8. Не виставляйте надто багато фото у соцмережах. Коли ви подорожуєте сама, краще не ділитися фотографіями чи сторіс у реальному часі. Запостіть світлини з певного місця тоді, коли ви його вже покинете.

9. Поділіться своєю геолокацією з рідними. Нехай буде хоча б одна близька людина, яка зможе відстежувати ваше місце перебування у реальному часі. Так ви почуватиметеся безпечніше, адже будете знати, що є хтось, хто знає, куди ви пішли.

10. Плачте, якщо хочете. Солоподорожі дійсно можуть бути тривожними. Ви можете відчувати розгубленість, страх, сум за рідними – це нормально. Якщо вам хочеться поплакати, то не стримуйте емоцій. Перші подорожі наодинці завжди викликають дискомфорт – важливо навчитися приймати його, і потім ви зможете тільки насолоджуватися.

Зверніть увагу! За даними The Guardian, останніми роками у світі спостерігається цікава тенденція – жінки все більше надають перевагу соломандрівкам. Особливо такі подорожі популярні серед жінок віком 45 – 60 років. Після багатьох років догляду за дітьми та побудови кар'єри, вони нарешті хочуть відпочити лише за власними правилами. Мандрівниці залишають вдома чоловіків і дітей і вирушають відкривати для себе цей світ.

Куди поїхати у солоподорож?

Мандрівниця Емілі Лакстон знає все про подорожі наодинці, адже вже багато років подорожує сама. Вона назвала 6 міст, які варто побачити наодинці: