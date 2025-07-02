Мандрівниця Емілі Лакстон обожнює подорожувати одна. Їй подобається знайомитися з новими людьми, відкривати для себе нову культуру та історію. Відвідавши понад 60 країн світу, Емілі назвала 6 міст, які виявилися найкращими для соло-мандрівки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

Читайте також Позітано – очікування та реальність: чому туристка розчарувалася цим курортом

Мандрівниця назвала найкращі міста для соло-подорожі

Сеул, Південна Корея. У Південній Кореї Емілі почувалася в цілковитій безпеці. Сеул одне з найбезпечніших міст, яке вона колись відвідувала. Тут можна забути телефон на лавочці і ніхто його не забере. Єдиною проблемою був мовний бар'єр, однак навіть попри це місцеві мешканці намагалися допомогти жінці.

Меріда, Мексика. Хоч Мексику і складно назвати найбезпечнішою країною для жінки, яка подорожує наодинці, та місто Меріда залишило в Емілі неймовірні спогади. Тут дуже смачна їжа, колоритна культура, а люди легко йдуть на контакт. Туристка безперечно хоче побувати у Меріді ще раз.

Пханган, Таїланд. У Пхангані набагато краще розвинене туристична інфраструктура, аніж в інших містах Південно-Східної Азії. Емілі сподобалося, що в місті є багато хостелів, де можна познайомитися з іншими мандрівниками. Також місцеві мешканці пропонують цікаві екскурсії та події.

Кіото, Японія. У цій країні, як і в Південній Кореї, туристка почувалася у безпеці. Великою перевагою була наявність хостелів лише для жінок, що зробило мандрівку Емілі ще спокійнішою і приємнішою.



Мальовниче Кіото / Фото Belle Co, Pexels

Альберта, Канада. Мальовнича провінція Альберта – ідеальне місце для подорожі наодинці. Краєвиди тут настільки захопливі, що їх можна розглядати годинами. Емілі радить побачити їх, коли поруч нема нікого, хто може порушити ваш душевний спокій.

Мурсія, Іспанія. Це невелике іспанське місто чудово підходить для соло-мандрівки, адже пропонує розваги для самостійного відпочинку – пішохідні маршрути, велодоріжки тощо. Також тут є багато хостелів, а тому знайти нових друзів – не проблема.

Емілі радить іншим туристам хоча б раз у житті спробувати самостійну подорож, щоб відчути ці неймовірні відчуття незалежності.